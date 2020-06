8 bước ngoặt trên hành trình vô địch của Liverpool

2. Liverpool hạ Chelsea (22/9/2019). Năm ngày trước chuyến làm khách của Chelsea. Liverpool thua Napoli ở trận ra quân Champions League, giải đấu họ là đương kim vô địch. Một ngày trước khi đạp cỏ Stamford Bridge, Liverpool bị Man City phả hơi nóng vào gáy khi thắng Watford 8-0 và thu hẹp khoảng cách xuống hai điểm.

Chelsea lúc này dần định hình lối chơi dưới thời Frank Lampard, và vừa hủy diệt đội bóng ngổ ngáo Wolves 5-2 ngay trên sân khách. Đấu Liverpool, "The Blues" tiếp tục nhỉnh hơn về thế trận nhưng so về độ lạnh lùng, họ kém xa đối thủ. Đội quân của Jurgen Klopp dẫn 2-0 sau 30 phút, và bảo toàn chiến thắng 2-1 dù chỉ bảy lần dứt điểm, bằng một nửa so với Chelsea.