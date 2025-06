8 bóng hồng qua các phần 'Mission: Impossible'

Rebecca Ferguson vào vai sĩ quan MI6 tên Ilsa Faust, xuất hiện trong Mission: Impossible - Rogue Nation năm 2015. Nhân vật làm việc trong tổ chức Syndicate và có vai trò không rõ ràng, khiến Ethan Hunt nghi ngờ về lòng trung thành. Tuy nhiên, theo thời gian, Ilsa trở thành đồng minh trong các nhiệm vụ.

Diễn viên 42 tuổi, sinh ở Thụy Điển, nổi lên là "đả nữ" hàng đầu Hollywood sau series Mission: Impossible. Ngoài ra, người đẹp gây chú ý với các vai trong The White Queen (2013), The Girl on the Train (2016), The Greatest Showman (2017), Men in Black: International (2019).

Năm 2007, Ferguson và bạn trai Ludwig Hallberg có con đầu lòng. Họ chia tay vào năm 2015. Một năm sau, Ferguson hẹn hò doanh nhân Rory St. Clair Gainer, có một con gái vào năm 2018. Hai người kết hôn cuối năm đó. Ảnh: Paramount Pictures