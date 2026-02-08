8 bộ đồng phục đẹp nhất Olympic 2026

Thế vận hội Mùa đông 2026 (Olympic Milano Cortina) diễn ra từ ngày 6 đến 22/2 ở Italy với khoảng 2.900 vận động viên từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Lần đầu tiên tham dự, Haiti được Vogue và hàng loạt trang báo quốc tế bình chọn là quốc gia có đồng phục đẹp nhất. Stella Jean đã tạo ra bộ trang phục lấy cảm hứng từ tác phẩm của nghệ sĩ Edouard Duval-Carrié. Đây là những bộ trang phục được vẽ tay duy nhất trong lễ diễu hành. Ảnh: Stella Jean
Trong số đồng phục đẹp còn có thiết kế của Moncler dành cho đội tuyển Brazil. Các phiên bản được làm lại từ áo khoác lông vũ Karakorum đặc trưng của nhà mốt, vốn được tạo ra cho các nhà leo núi Achille Compagnoni và Lino Lacedelli trong chuyến chinh phục đỉnh K2 thuộc dãy Karakorum - đỉnh núi cao thứ hai thế giới - năm 1957. Ảnh: Instagram timebrasil
Đồng phục của Italy do Armani thực hiện được nhận xét sang trọng. Trước khi qua đời tháng 9/2025, huyền thoại Giorgio Armani đã chia sẻ về bộ sưu tập Olympic này. Ông cho biết làm việc cùng với các vận động viên luôn là niềm vui và tự hào lớn. Các thành viên của đội Italy diễu hành trong bộ cánh gồm quần âu và áo bomber bằng len mélange màu xám. Thiết kế đính logo EA7 và CONI, dải chun ba màu và chữ "Italy" ở mặt sau. Ảnh: Armani
Siêu mẫu Vittoria Ceretti trao cờ Italy cho đội danh dự Corazzieri thuộc lực lượng hiến binh Italy, trong ngày khai mạc 6/2 ở Milan. Video: Gala.fr
Đồng phục của Mỹ tiếp tục vào nhóm trang phục đẹp nhờ bắt tay Ralph Lauren. Nhà thiết kế đã tạo ra những chiếc áo len Fair Isle dệt họa tiết quốc kỳ, phối cùng áo khoác dài màu trắng với dây thừng và khuy cài. Ảnh: Ralph Lauren
Theo Vogue, trang phục của đội tuyển Mông Cổ thuộc nhóm được bàn tán nhiều nhất. Các thiết kế do Goyol Cashmere đảm nhận, tái hiện trang phục truyền thống deel - gồm áo choàng dài và thắt lưng đặc trưng theo phong cách du mục, kết hợp đường nét hiện đại. Các bộ cánh đều sử dụng chất liệu cashmere cao cấp, trang trí bằng họa tiết lấy cảm hứng từ lụa và sừng của các con thú. Ảnh: Goyol
Lần thứ ba đội tuyển Canada chọn Lululemon thực hiện đồng phục cho thế vận hội. Họ đem tới áo chần bông đa năng tông đỏ và xanh xám, có thể tháo rời ống tay tạo thành gilet hoặc gấp gọn lại thành gối. Thiết kế được làm bằng chất liệu co giãn bốn chiều, chống gió, chống thấm nước và có lớp lót lông cừu, kết hợp với bốt đồng điệu. Sản phẩm đi kèm áo khoác ngắn cách nhiệt bằng vải taffeta nylon, trang trí họa tiết lấy cảm hứng từ những con đường mòn ở Canada. Ảnh: Lululemon
Đồng phục của Pháp do Le Coq Sportif thực hiện, mang phong cách retro. Thiết kế sử dụng bảng màu phong cách băng giá gồm trắng, xanh dương pastel chủ đạo, điểm xuyết sắc đỏ bên trong lớp lót. Ảnh: Le Coq Sportif
Đội tuyển Na Uy mặc đồng phục của Dale of Norway, gồm áo len mang họa tiết hình học truyền thống vùng Bắc Âu, kết hợp với áo phao hoặc áo len xù trắng. Dale of Norway đã tài trợ trang phục cho đội tuyển Na Uy trong 70 năm kể từ năm 1956 tại Cortina d'Ampezzo. Ảnh: daleofnorway
Sao Mai