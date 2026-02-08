8 bộ đồng phục đẹp nhất Olympic 2026

Thế vận hội Mùa đông 2026 (Olympic Milano Cortina) diễn ra từ ngày 6 đến 22/2 ở Italy với khoảng 2.900 vận động viên từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lần đầu tiên tham dự, Haiti được Vogue và hàng loạt trang báo quốc tế bình chọn là quốc gia có đồng phục đẹp nhất. Stella Jean đã tạo ra bộ trang phục lấy cảm hứng từ tác phẩm của nghệ sĩ Edouard Duval-Carrié. Đây là những bộ trang phục được vẽ tay duy nhất trong lễ diễu hành. Ảnh: Stella Jean