8 biểu tượng du lịch thế giới bị chấm 1 sao vì những lý do hài hước

Tượng Nữ thần Tự do, Mỹ

Đứng ở cảng New York từ năm 1886, Tượng Nữ thần Tự do là biểu tượng cho sự tự do và dân chủ của đất nước, theo Cơ quan quản lý Vườn quốc gia Mỹ.

Một số du khách cho biết "bị sốc" vì phát hiện "tượng Nữ thần Tự do" chỉ là "một bức tượng" và "nhỏ đến mức đáng thất vọng".

"Nó chỉ là một bức tượng xung quanh là nước. Không lớn như tôi vẫn nghĩ. Đi đến tượng cũng rất tốn kém", du khách có tên Georgie Joan G bình luận và chấm 1 sao. "Tượng Nữ thần Tự do không phải là bức tượng thì là gì?", một người để lại bình luận phản đối.

Theo Lapidus bức tượng có thể không lớn nhưng điều quan trọng ở đây là lịch sử phong phú mà Tượng Nữ thần Tự do đại diện. "Khách nên đặt tour có hướng dẫn viên, bạn sẽ được hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của địa danh mang tính biểu tượng của nước Mỹ này", Lapidus nói. Ảnh: Thinkstock