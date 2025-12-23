8 bài hát thịnh hành dịp Giáng sinh 2025

"All I Want For Christmas Is You" của Mariah Carey dẫn đầu bảng xếp hạng 200 bài hát phổ biến toàn cầu của Billboard dịp Giáng sinh.

Ngày 23/12, Billboard công bố bảng xếp hạng 200 bài hát thịnh hành toàn cầu (Billboard Global 200) trong tuần qua. Kết quả dựa theo lượt nghe trực tuyến và tải nhạc từ ngày 12 đến 18/12.

Trong Top 10 của danh sách này, phần lớn ca khúc thuộc chủ đề Giáng sinh, trừ hạng tư và sáu lần lượt thuộc về The Fate of Ophelia (Taylor Swift) và Golden (nhạc phim Kpop Demon Hunters).

All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

10 bài hát Giáng sinh hay nhất mọi thời MV phiên bản năm 2019 hiện đạt hơn 800 triệu lượt xem. Video: YouTube/ Mariah Carey

Đứng đầu danh sách là "bản thánh ca mùa lễ hội" của Mariah Carey, nằm trong album Merry Christmas. Năm 1994, ca sĩ phát hành ca khúc về nỗi khát khao được ở bên người thương trong Giáng sinh. Đến nay mỗi dịp cuối năm, nhạc phẩm liên tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế, mang về khoảng 2,5 - 3 triệu USD tiền bản quyền cho nghệ sĩ, theo Forbes.

Năm 2020, All I Want For Christmas Is You trở thành bản nhạc Noel đầu tiên đạt hai tỷ lượt nghe trên Spotify, đến nay tăng thêm 400 triệu lượt. Loạt thành tích này khẳng định sức hút của "Nữ hoàng Giáng sinh". Billboard nhận định bài hát gây ấn tượng nhờ giai điệu lấy cảm hứng từ những năm 1960 hòa cùng tiếng chuông nhà thờ, xe trượt tuyết và chất giọng cao của danh ca.

Last Christmas - Wham!

Last Christmas - Wham (4k) MV "Last Christmas" của Wham! đạt hơn một tỷ lượt xem. Video: YouTube/ Wham!

Xếp thứ hai là bản tình ca của bộ đôi Wham! - George Michael và Andrew Ridgeley, ra mắt năm 1984. Hiện bài hát có hơn 2,1 tỷ lượt stream từ Spotify. Dù phần nhạc vui tươi, nội dung tập trung vào mối tình không thành của Michael khi bị người yêu bỏ rơi ngay dịp Noel. Nhiều ca sĩ từng cover ca khúc như Taylor Swift, Ariana Grande, Miley Cyrus và Meghan Trainor.

Năm 2024, Billboard xếp Last Christmas đứng thứ tư trong top 100 nhạc Giáng sinh hay nhất mọi thời. Trang tin nhận xét bài hát là "viên ngọc sáng nhất" trong sự nghiệp của Wham!, ấn tượng chất giọng của George Michael. Ngày 25/12/2016, Michael qua đời ở tuổi 53.

Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

10 bài hát Giáng sinh hay nhất mọi thời MV "Rockin' Around the Christmas Tree" (2023) có hơn 100 triệu view. Video: YouTube/ Brenda Lee

Vị trí thứ năm là nhạc phẩm của danh ca Brenda Lee. Năm 1958, bà thu âm ca khúc khi mới 13 tuổi. Lời bài hát gợi lên niềm vui của mùa lễ hội, thể hiện qua hình ảnh các buổi tiệc có những đôi tình nhân khiêu vũ, hôn nhau dưới nhánh tầm gửi.

Sau gần 70 năm ra mắt, đến nay Rockin' Around the Christmas Tree vẫn thuộc nhóm nhạc Noel kinh điển. Giới phê bình nhận xét bài hát mang năng lượng tươi trẻ, thể hiện đúng tinh thần Giáng sinh. Nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng đã dùng bài này làm nhạc phim như Home Alone (1990), The Holiday (2006). Ca khúc đạt gần 1,5 tỷ lượt nghe trên Spotify.

Jingle Bell Rock - Bobby Helms

MV hoạt hình bài "Jingle Bell Rock" của Bobby Helms MV hoạt hình ca khúc "Jingle Bell Rock". Video: YouTube/ Christmas Music

Theo Los Angeles Times, ca khúc do hai nhà soạn nhạc Mỹ Joseph Carleton Beal và James Ross Boothe sáng tác, ca sĩ nhạc đồng quê Bobby Helms thu âm và phát hành năm 1957. Ban đầu, Bobby không ấn tượng bản nghe thử. Ông nhận lời hát nhưng cùng nghệ sĩ guitar Hank Garland sửa tiết tấu và một số câu từ để tránh yếu tố tôn giáo. Sau này, người quản lý cho biết nghệ sĩ xuất thân từ gia đình sùng đạo, không muốn nhạc rock and roll gắn liền ngày lễ. Đó cũng là lý do từ "Christmas" (Giáng sinh) không xuất hiện trong bài.

Đến nay, bài hát trở thành một phần trong tuổi thơ của nhiều thế hệ, thường xuất hiện trên các chương trình phát thanh, phim ảnh. Jingle Bell Rock hiện có hơn 1,3 tỷ lượt nghe từ Spotify, đứng hạng năm của Billboard Global 200.

Santa Tell Me - Ariana Grande

MV "Santa Tell Me" của Ariana Grande MV "Santa Tell Me" có hơn 300 triệu lượt xem sau 11 năm phát hành. Video: YouTube/ Ariana Grande

Đĩa đơn ra mắt năm 2013 khi Ariana Grande 20 tuổi, được Billboard xếp thứ hai trong danh sách 30 ca khúc Giáng sinh hay nhất thế kỷ 21. Dưới nền nhạc pop xen kẽ tiếng chuông leng keng từ xe trượt tuyết, ca sĩ hát về cuộc trò chuyện tưởng tượng giữa bản thân và ông già Noel, cầu xin ông đừng để cô rơi vào lưới tình với người không yêu mình.

Bài hát cũng thuộc danh sách nhạc tỷ lượt stream trên Spotify với hơn 1,4 tỷ, đứng thứ bảy trên Billboard Global 200. Trang tin nhận xét Santa Tell Me thuộc kiểu ca khúc dễ để lại dấu ấn trong tâm trí người nghe, cũng như dễ tìm được chỗ đứng giữa những bản nhạc kinh điển cùng chủ đề.

Underneath The Tree - Kelly Clarkson

Kelly Clarkson hát ca khúc "Underneath the Tree" Kelly Clarkson hát ca khúc "Underneath the Tree" năm 2013. Video: YouTube / Kelly Clarkson

Đĩa đơn thuộc album Wrapped in Red của Kelly Clarkson, phát hành năm 2013. Cô sáng tác ca khúc cùng nhà sản xuất Greg Kurstin, viết về niềm hạnh phúc khi cùng người yêu tận hưởng Giáng sinh. Tờ Time nhận xét bài hát mang âm hưởng pop thập niên 1960.

Giới phê bình đánh giá cao nhạc phẩm, cho rằng Underneath the Tree có tiềm năng trở thành bản nhạc kinh điển của mùa lễ hội như All I Want for Christmas Is You. Hiện bản audio đạt gần một tỷ lượt nghe trên Spotify, đứng đầu bảng xếp hạng 30 bài Giáng sinh hay nhất thế kỷ 21 của Billboard.

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin

MV "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" của Dean Martin MV hoạt hình "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!". Video: YouTube/ Dean Martin

Theo quyển Stories Behind the Greatest Hits of Christmas (2010) của tác giả Ace Collins, bài hát do bộ đôi nhạc sĩ Jule Styne và Sammy Cah sáng tác vào tháng 7/1945. Vì muốn thoát khỏi tiết trời oi ả của ngày hè, họ tưởng tượng bầu không khí giá lạnh của những ngày cuối năm. Đó cũng là ý tưởng để Let It Snow! ra đời. Cùng năm, ca sĩ Vaughn Monroe thu âm ca khúc, nhanh chóng gây tiếng vang.

Tuy nhiên, phiên bản của Dean Martin năm 1959 mới là bản kinh điển. Theo nhận xét của chuyên trang uDiscover Music, Martin có chất giọng nam trung mượt mà, luyến láy phù hợp để hát nhạc Giáng sinh. Ông thu âm bản nhạc cho album A Winter Romance (1959), thu lại một lần nữa năm 1966 cho đĩa The Dean Martin Christmas Album. Hiện ca khúc có gần một tỷ lượt nghe trên Spotify.

It's Beginning to Look a Lot Like Christmas - Michael Bublé

MV " It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" MV "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" (2021). Video: YouTube/ Michael Bublé

Năm 1951, nhạc sĩ Meredith Willson sáng tác ca khúc, lấy cảm hứng từ không khí rộn ràng trước thềm Giáng sinh. Cùng năm, nhạc phẩm được công chúng yêu thích sau khi hai ca sĩ Perry Como và Bing Crosby lần lượt thể hiện. Đến năm 2011, bài hát một lần nữa gây sốt với bản cover của giọng ca Michael Bublé, trở thành phiên bản phổ biến nhất hiện nay. Spotify ghi nhận tác phẩm của Bublé có hơn 1,3 tỷ lượt nghe.

Phương Thảo