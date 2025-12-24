8.000 người thi ở đường băng sân bay

Ấn Độ8.000 người ngồi kín đường băng sân bay để tranh suất làm "dân phòng" ở thành phố Sambalpur.

Sáng ngày 16/12, sân bay Jamadarpali đã chứng kiến một cảnh tượng "vô tiền khoáng hậu": hơn 8.000 người có mặt từ 6h, ngồi xếp hàng ngay ngắn dọc theo đường băng để làm bài thi.

Giới chức địa phương thừa nhận họ buộc phải di chuyển địa điểm thi ra sân bay vì các địa điểm truyền thống như trường học sẽ không đủ chỗ để chứa số lượng người tham gia kỷ lục này.

Bài kiểm tra bao gồm phần viết đoạn văn (20 điểm), kiểm tra khả năng đọc viết cơ bản và kiến thức tổng quát (30 điểm). Ban tổ chức huy động một lượng lớn nhân sự và máy bay không người lái để giám sát, ngăn chặn gian lận.

Nếu vượt qua, thí sinh tiếp tục vào vòng kiểm tra thể lực (đi bộ và chạy), kiểm tra kỹ năng ở một số vị trí cụ thể. Mục tiêu là tuyển chọn 187 nhân sự cho lực lượng dân phòng, còn gọi là cảnh sát bán chuyên. Những người này sẽ hỗ trợ phân luồng giao thông, cũng như bảo vệ an ninh trật tự... ở 24 đồn cảnh sát, diện hợp đồng ngắn hạn.

Điều khiến dư luận xôn xao không chỉ là địa điểm thi đặc biệt, mà còn ở trình độ của thí sinh. Theo quy định, vị trí này chỉ yêu cầu học vấn tối thiểu là hết lớp 5, nhưng thực tế có rất đông thí sinh sở hữu bằng cử nhân, kỹ sư, thậm chí bằng thạc sĩ tham gia.

Đoạn video quay cảnh hàng nghìn "trí thức" ngồi kín đường băng để giành giật một vị trí lao động phổ thông lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, đây là minh chứng cho tình trạng khan hiếm việc làm, đẩy những người trẻ có trình độ cao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt cho những công việc tạm bợ.

Doãn Hùng (Theo Times of India)