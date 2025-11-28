76 loại thuốc mới được BHYT chi trả, ưu tiên thuốc trị ung thư

Bộ Y tế đề xuất bổ sung 76 loại thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế, trong đó phần lớn là thuốc ung thư, điều hòa miễn dịch thế hệ mới, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Thông tin được bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), nêu tại hội thảo góp ý dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc bảo hiểm y tế, chiều 28/11. Trong 81 loại thuốc được xem xét, cơ quan chuyên môn đánh giá 76 loại đáp ứng đủ các tiêu chí về an toàn, hiệu quả điều trị và khả năng cân đối chi phí để đưa vào phạm vi được quỹ chi trả.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cơ sở 2, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lần bổ sung này với 28 loại, bao gồm 22 thuốc điều trị đích. Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm Y tế nhận định đây là nhóm dược phẩm có chi phí đắt đỏ nhất hiện nay. Việc đưa các dòng thuốc thế hệ mới vào danh mục giúp bác sĩ có thêm phác đồ điều trị hiệu quả, trong khi người bệnh tiết kiệm được khoản tiền lớn thay vì phải tự chi trả 100% hoặc đồng chi trả tỷ lệ cao như trước đây.

Bên cạnh ung thư, danh mục mới đề xuất bổ sung thuốc điều trị các bệnh lý về ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, tim mạch, mắt, nội tiết và rối loạn tâm thần. Cơ quan soạn thảo cũng dự kiến mở rộng điều kiện thanh toán cho 357 loại thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoại trú và điều chỉnh tỷ lệ chi trả đối với 47 loại khác để phù hợp thực tế điều trị.

Việc mở rộng quyền lợi người bệnh đồng nghĩa với áp lực chi tiêu gia tăng lên Quỹ Bảo hiểm y tế. Bộ Y tế ước tính việc bổ sung 76 thuốc mới khiến quỹ tăng chi trung bình gần 2.450 tỷ đồng mỗi năm. Tính tổng thể các tác động từ việc bổ sung mới, thay đổi tỷ lệ thanh toán và loại bỏ thuốc cũ, quỹ dự kiến tăng chi khoảng 13.776 tỷ đồng trong 5 năm tới, trung bình mỗi năm tăng hơn 2.750 tỷ đồng. Bộ Y tế cho biết sẽ huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp và tổ chức xã hội để đảm bảo khả năng cân đối quỹ.

Để tối ưu hóa ngân sách, cơ quan quản lý đồng thời đề xuất loại bỏ 130 loại thuốc ra khỏi danh mục chi trả. Đây là các thuốc đã hết hiệu lực giấy phép lưu hành, hiệu quả điều trị thấp, có nguy cơ độc tính hoặc lợi ích mang lại không vượt trội so với chi phí. Động thái "lọc" danh mục này ước tính giúp quỹ tiết kiệm hơn 3.340 tỷ đồng trong năm tới, bà Trang cho hay.

Theo Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà, tiền thuốc luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám chữa bệnh, hiện khoảng 33% (giảm từ mức 40-50% những năm trước). Do đó, việc cập nhật danh mục thuốc kịp thời là giải pháp cấp thiết để giảm chi tiền túi của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hiện nay.

Hiện số người tham gia BHYT là hơn 95,5 triệu người, đạt tỷ lệ 94,2% dân số toàn quốc. Khoảng 40 triệu dân thường xuyên đi khám BHYT, tương ứng số lượt khám 186 triệu lượt. Tính trung bình, cứ một người dân đi khám BHYT 4,5 lần/năm.

Lê Nga