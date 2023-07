Từ những chiếc xe quân sự còn sót lại sau thế chiến, Maurice ấp ủ kế hoạch tận dụng để làm phương tiện phát triển nông nghiệp, điều cần thiết khi bước vào giai đoạn tái thiết đất nước. Maurice và Spencer sử dụng phần khung gầm, các tấm thân xe từ hợp kim nhôm – magiê bởi chúng nhẹ, bền hơn so với vật liệu truyền thống và phù hợp với động cơ lấy ra từ mẫu xe Rover P3. Điều này đã mở ra hướng đi đột phá, được Land Rover áp dụng đến ngày nay.

Năm 1989, Land Rover ra mắt dòng xe Discovery và để tránh sự nhầm lẫn, những chiếc Land Rover 90, 110 và 127 chính thức được gọi với cái tên Defender. Bên cạnh tên gọi mới, chiếc xe cũng được nâng cấp với động cơ diesel tăng áp 200 TDI, bên cạnh tùy chọn động cơ xăng V8. Những sửa đổi về pháp lý khiến những chiếc xe cấu hình ghế ngồi kiểu đối mặt không được phép sản xuất, từ đó Defender chỉ còn 2 phiên bản 90 (4 chỗ) và 110 (7 chỗ) nhằm đảm bảo an toàn tối ưu.

Năm 2020, Land Rover thiết kế lại toàn bộ, khoác lên mình chiếc Defender hơi thở của thời đại mới. Mẫu xe sử dụng hệ khung gầm liền khối unibody, dựa trên nền tảng thân nhôm của những Range Rover, Range Rover Sport hay Discovery. Phiên bản mới sử dụng hệ thống treo đa liên kết cho cả trục trước và sau, hướng đến khả năng vận hành chính xác, thoải mái và êm ái hơn.

Dấu mốc chặng đường 75 năm phát triển Defender được Land Rover đánh dấu bằng phiên bản Defender 75th Limited Edition. Sau Thế chiến thứ hai, nhà máy Land Rover từng tận dụng màu sơn xanh lá của máy bay chiến đấu còn sót lại và cải tiến thành màu ngoại thất cho chiếc Defender thế hệ đầu tiên. Màu sơn xanh này được tái hiện trên bản kỷ niệm 75 năm, phối đồng màu trên bộ vành 20 inch, nắp chụp vành, bảng táp-lô nội thất. Biểu tượng 75 năm xuất hiện ở đuôi xe, tay nắm trước bảng táp-lô. Phần cản xe được phủ bạc cùng với kính tối màu.

Kỹ sư trưởng dòng xe Defender, Stuart Frith cho biết, phiên bản Defender 75th Limited Edition thể hiện tinh thần Above and Beyond của Land Rover trong suốt 75 năm qua. Màu sắc thân xe trên bản kỷ niệm gợi nhớ về quá khứ trong khi áp dụng những công nghệ hiện đại như mild-hybrid, khả năng cập nhật phần mềm trực tuyến và duy trì các chế độ vận hành vượt địa hình đặc trưng.