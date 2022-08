74 triệu đồng một m2 đất nền vùng ven

6 tháng đầu năm, giá bán đất nền Đồng Nai đạt mức đỉnh 74,1 triệu đồng một m2, còn đất nền Bình Dương lên đến 58 triệu đồng một m2.

Báo cáo thị trường đất nền vùng phụ cận TP HCM của DKRA Việt Nam cho biết, nửa đầu năm 2022, giá bán đất nền dự án tại các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Đồng Nai tăng 7-11% so với các đợt chào hàng trước. Mức giá sơ cấp chủ đầu tư chào bán bình quân tại các thị trường này dao động 15-49 triệu đồng một m2. Tuy nhiên, nếu xét mức giá đỉnh toàn thị trường, Đồng Nai là địa phương có giá đất nền cao nhất các tỉnh Đông Nam Bộ và dẫn đầu vùng phụ cận TP HCM.

Cụ thể, Đồng Nai vượt trội so với mặt bằng giá khu vực vùng phụ cận Sài Gòn, đạt mốc 74,1 triệu đồng một m2, là sản phẩm thuộc dự án do chủ đầu tư lớn phát triển. Trong khi đó, giá bán đất nền Tây Ninh và Long An đạt đỉnh 25,5-36,3 triệu đồng một m2, còn đất nền Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương lần lượt ghi nhận giá bán trần 55-58 triệu đồng một m2.

DKRA cho hay, 6 tháng đầu năm, các tỉnh phụ cận TP HCM bán được 3.863 nền đất trong khi Sài Gòn không có nguồn cung mới nào được tung ra thị trường. Tuy thanh khoản đất nền tỉnh vùng ven TP HCM tăng nhẹ trên thị trường sơ cấp, các giao dịch thứ cấp mua đi bán lại diễn ra trầm lắng. Nguyên nhân là do động thái kiểm soát tín dụng của nhiều ngân hàng đang khiến người mua đất nền khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay.

Đơn vị này dự báo thêm, mặt bằng giá chào bán đất nền trên thị trường sơ cấp duy trì ở mức cao nhưng khả năng tăng giá ngắn hạn trong những tháng cuối năm 2022 không nhiều do các địa phương ngày càng mạnh tay siết chặt phân lô bán nền sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Thị trường đất nền Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khi đó, báo cáo của Batdongsan cho biết, giá chào bán đất nền các tỉnh phía Nam trên các chợ trực tuyến 6 tháng đầu năm có chung xu hướng đi lên. Cụ thể, giá đất nền tại Đồng Nai tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, Bình Dương, Tây Ninh và Long An cũng ghi nhận giá bán đất nền tăng 12-15% và cá biệt Bà Rịa – Vũng Tàu có đà tăng giá lên đến 23% trên các sàn giao dịch online.

Tuy mức giá chào bán đất nền trên các sàn trực tuyến đồng loạt tăng, mức độ quan tâm đến đất nền, thể hiện qua lượt tìm kiếm, đều sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Đơn vị này giải thích, sự sụt giảm mức độ quan tâm đất nền có thể xuất phát từ tâm lý quan sát, chờ đợi trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động về kiểm soát tín dụng, lạm phát tăng.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa cho biết, trong bối cảnh lạm phát có xu hướng tăng trong năm 2022, đất nền là một trong những kênh trú ngụ cho dòng vốn của các nhà đầu tư có nhu cầu chống trượt giá. Hiện mặt bằng giá đất nền sơ cấp chủ đầu tư chào bán lần đầu quanh các tỉnh phụ cận TP HCM đều đã neo ở mức cao. Tuy nhiên, một biến số khá quan trọng là do tác động của chính sách kiểm soát tín dụng, thị trường đất nền thứ cấp có thể chịu ảnh hưởng giảm giá ở nhóm nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính cần thoát hàng nhanh.

CEO Việt An Hòa phân tích, lợi nhuận trung bình của đất nền dao động trên dưới 15% một năm, tức cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Song, để tối ưu hóa lợi nhuận chu kỳ giữ tài sản phải duy trì trong dài hạn. Đất nền có giá "mềm" hơn so với nhà phố và biệt thự nhờ không cần bỏ thêm chi phí để tạo dựng các tài sản trên đất. Giá trị đất nền không quá cao cũng là một lợi thế đáng kể khi bạn cần thanh khoản (bán ra để chốt lời hoặc thu hồi dòng tiền về). Mặt khác, đầu tư vào đất nền cũng giảm thiểu được các lo ngại về việc nhà xuống cấp, không cần phải bảo trì, bảo dưỡng.

Tuy nhiên, ông Quang khuyến nghị khi chọn mua phân khúc đất nền, nhà đầu tư phải chuẩn bị, thu xếp dòng tiền dài hạn đôi ba năm mới tối ưu được lợi nhuận, vì đã qua thời kỳ ôm đất nền chốt lời ngắn hạn. Ngoài ra, đất nền cũng là kênh yêu cầu phức tạp về pháp lý và điều kiện hạ tầng phải kết nối tốt nên đa phần giới đầu tư đều cân nhắc thận trọng khi ra quyết định.

Vũ Lê