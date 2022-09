74 người kê khai tài sản chưa đúng quy định

Trong hơn 7.660 người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 có 74 người kê khai chưa đúng quy định, bị kiểm điểm, theo báo cáo của Chính phủ.

Theo báo cáo vừa gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Chính phủ cho biết cả nước có hơn 540.000 người kê khai tài sản thu nhập. Thủ tướng đã phê duyệt định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai theo hướng lựa chọn ngẫu nhiên.

Năm 2022, có 19 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; trong đó 10 người bị xử lý hình sự; cách chức một người; cảnh cáo 5 người; khiển trách 3 người. Có 7 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị, với số tiền 135,3 triệu đồng.

Toàn ngành thanh tra đã triển khai 5.800 cuộc thanh tra hành chính và 115.000 cuộc chuyên ngành; phát hiện vi phạm kinh tế hơn 51.000 tỷ đồng; 12.000 ha đất; kiến nghị thu hồi 21.000 tỷ đồng; kiến nghị kỷ luật 1.700 tập thể và 4.7000 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 384 vụ, 196 đối tượng.

Cơ quan điều tra trong Công an đã thụ lý 637 vụ án, gần 1.400 bị can tội tham nhũng; kết luận điều tra đề nghị truy tố 309 vụ, 721 bị can. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan thi hành án đã thi hành xong gần 1.500 việc, với số tiền 10.300 tỷ đồng...

Chính phủ đánh giá, nhờ thực hiện quyết liệt, kiên trì các giải pháp chống tham nhũng, Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) năm 2021 của Việt Nam do Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố đạt 39/100 điểm, đứng thứ 87 trong số 180 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được Chính phủ thừa nhận chưa được phát huy toàn diện; một số biện pháp hiệu quả thấp. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, nộp lại quà tặng vẫn còn hạn chế.

Một số đơn vị có tình trạng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu chặt chẽ, thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực; thiếu kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ khi có dư luận hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án hiệu quả chưa cao.

Một trong những nguyên nhân được Chính phủ nêu ra là chất lượng cán bộ, công chức còn bất cập; phương tiện làm việc hạn chế. Cơ chế khuyến khích, bảo vệ người dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực thực hiện chưa hiệu quả. Thu nhập của cán bộ, công chức còn khó khăn, nên một bộ phận để xảy ra nhũng nhiễu, phiền hà cho dân, doanh nghiệp.

Để tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, Chính phủ kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý tài chính, tài sản công. Đồng thời, các cơ quan thuộc Quốc hội và đại biểu Quốc hội cần tăng cường chất vấn, giám sát chuyên đề về chống tham nhũng...

