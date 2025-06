72 giờ chơi ở Đà Nẵng của phóng viên nước ngoài

Trong 72 giờ, cây viết từ hãng tin CNA của Singapore thử bánh xèo ngon nhất Đà Nẵng, ghé thăm Hội An, mua blazer may đo siêu tốc.

Cây viết Chris Dwyer từ CNA (Channel News Asia) của Singapore bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Việt Nam như cố đầu bếp Anthony Bourdain. Bourdain từng yêu mến Việt Nam hơn bất kỳ điểm đến nào khác khi thực hiện 8 chương trình tại đây và từng nói: "Việt Nam cuốn hút bạn và không bao giờ buông tha. Một khi bạn yêu đất nước này, bạn sẽ yêu mãi mãi".

Theo Chris, thật khó để không đồng tình với nhận xét của Bourdain. Một chuyến đi ngắn 72 giờ đến thành phố ven biển miền trung Đà Nẵng - thành phố lớn thứ ba của Việt Nam, cách Singapore 2,5 giờ bay - sẽ cho thấy Việt Nam kết hợp ẩm thực, văn hóa, cảnh quan và lịch sử tuyệt vời thế nào.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, núi Sơn Trà được biết đến với cái tên Monkey Mountain vì là nơi sinh sống của loài voọc chà vá chân đỏ, những chú khỉ xinh đẹp, chân như đang mang đôi tất đỏ đến đầu gối. Chris Dwyer cho biết ngày nay, những chú voọc này sống yên bình trong khu bảo tồn thiên nhiên trên núi, nơi cũng là nhà của một trong những khu nghỉ dưỡng ngoạn mục nhất Đông Nam Á. Đây cũng là điểm được Chris chọn để lưu trú trong thời gian ở Đà Nẵng.

Nhà hàng một sao Michelin trong khu nghỉ dưỡng Chris ở. Ảnh: Danang Fantasticity

Một cách tuyệt vời để cảm nhận Đà Nẵng là tham gia tour ẩm thực đường phố theo nhóm nhỏ do những hướng dẫn viên trẻ song ngữ nhiệt huyết dẫn dắt. Helen từ danangcuisine đã dẫn anh đi qua bốn địa điểm, bắt đầu bằng mì Quảng - món ăn biểu tượng của Đà Nẵng.

Mì Quảng là sự kết hợp tài tình của các tầng hương vị gồm rau xanh tươi, hoa chuối, các loại thảo mộc, mì gạo và tôm hòa quyện trong nước dùng được ninh chậm từ xương heo, bò, cá và gà, điểm xuyết bằng nghệ. Chris thêm một chút chanh để tăng vị chua, chút rau mùi tùy chọn cùng đậu phộng và bánh tráng giòn tạo nên một hành trình ẩm thực đầy cảm xúc.

Món bánh xèo cũng là điểm nhấn trong tour kéo dài 2,5 tiếng. Anh dùng bữa tại Bánh Xèo Bà Dưỡng, nơi được nhiều người coi là quán ngon nhất thành phố. Những chiếc bánh xèo giòn rụm được gói trong bánh tráng cùng thịt heo và rau thơm, sau đó chấm vào nước mắm nấu đậm đà làm từ gan heo, đậu phộng, ớt, tỏi, mắm tôm và nhiều nguyên liệu khác.

Phần bánh xèo Chris thưởng thức ở Đà Nẵng. Ảnh: Chris Dwyer

Đà Nẵng còn vô số địa điểm khác để thưởng thức các món ăn địa phương với giá cả phải chăng đến kinh ngạc. Chris gợi ý bí quyết đơn giản là hãy tìm nơi đông khách.

Đà Nẵng là một thành phố cảng lớn với con đường rợp bóng cây dọc bãi biển chính Mỹ Khê, nơi có hàng chục quán ăn, quán bar để thư giãn. Theo cây viết của CNA, như nhiều điểm đến khác, việc lạc lối trong mê cung các con phố là một trải nghiệm thú vị. Du khách có thể chứng kiến cuộc sống thường nhật và những nét độc đáo của văn hóa địa phương.

Cầu Rồng ở trung tâm thành phố là điểm không thể bỏ qua, đặc biệt khi được thắp sáng vào ban đêm. Từ đây, bạn có thể ghé thăm chợ đêm Sơn Trà Đà Nẵng với các quầy hàng bán đồ ăn đường phố và quà lưu niệm. Cầu Vàng, nằm ở phía tây Đà Nẵng, là một điểm đến nổi tiếng khác với nhịp cầu dài 500 m được nâng đỡ bởi hai bàn tay đá khổng lồ.

Anh nhấn mạnh rằng chuyến đi đến Đà Nẵng chưa thể trọn vẹn nếu không ghé thăm Hội An, thành phố cổ cách Đà Nẵng 35 phút đi xe. Đây là một trong những điểm đến mang tính biểu tượng của miền trung Việt Nam với những con hẻm ngập tràn đèn lồng, dòng sông thơ mộng, chùa chiền và những nhà cổ kiểu Pháp.

Hội An là nơi lý tưởng để mua sắm, đặc biệt nổi tiếng với hàng chục tiệm may cung cấp quần áo may sẵn hoặc may theo yêu cầu, thường hoàn thành trong chưa đầy 24 giờ. Chris cho biết du khách có thể yêu cầu may lại mẫu thiết kế yêu thích hoặc tự sáng tạo từ vô số loại vải.

Người dân, du khách lướt ván ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Anh đã chọn một tiệm ngẫu nhiên, Simon the Tailor, gần quán bánh mì nổi tiếng The Banh Mi Queen. Nhóm thợ trẻ đã giúp anh chọn kiểu dáng, chất liệu và hoàn thiện sau chưa đầy 24 giờ. Anh nhận được một chiếc áo blazer may vừa vặn tuyệt đẹp với giá dưới 70 USD.

Các phòng tranh ở Hội An cũng rất đa dạng, từ chất lượng cao đến bình dân, phù hợp với mọi sở thích và ngân sách. Đèn lồng và đồ trang trí là những món quà lưu niệm phổ biến, trong khi các tín đồ ẩm thực nên thử mua một lọ tương ớt Hội An, gia vị độc đáo để ăn kèm cao lầu - món mì địa phương với thịt heo hun khói, rau thơm và giá đỗ.

Để thưởng thức ẩm thực cao cấp, Chris chọn La Maison 1888 tại Intercontinental DaNang Sun Peninsula Resort, nhà hàng đạt một sao Michelin. Chris đã thử cá chim Nhật nấu trong bơ nâu với lê bào hay gnocchi với nghệ tây, ô liu đen và nước dùng húng quế. Tất cả kết hợp cùng ly rượu vang tạo nên trải nghiệm khó quên.

Các lựa chọn ẩm thực cao cấp khác bao gồm Cabanon Palace với món hải sản kiểu Pháp, The Golden Dragon với ẩm thực Quảng Đông và Si Dining với món Italy kết hợp phong cách Việt. Chris cũng đề cập đến nhà hàng Nhật Bản mới mở Tingara của đầu bếp Junichi Yoshida với đến không gian ăn uống hình tròn nhìn ra biển, nổi bật nhờ teppanyaki và sushi omakase hoàn hảo cùng bộ sưu tập sake đáng nể.

Hoài Anh (Theo CNA)