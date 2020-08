71 thí sinh Hà Nội phải thi tốt nghiệp đợt hai

Ngoài 3 thí sinh Hà Nội diện F2, 68 em khác từ Đà Nẵng trở về sẽ phải thi tốt nghiệp THPT đợt hai do tiềm ẩn nguy cơ nhiễm nCoV.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 sáng 8/8, Phó chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết các trường hợp này đã có kết quả test nhanh âm tính, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm nCoV. Vì thế, các em sẽ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt hai, khi dịch bệnh được kiểm soát.

Ngoài ra, điểm thi huyện Đan Phượng có một giáo viên diện F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19), Ban chỉ đạo thi đã thay thế tất cả cán bộ, giáo viên của điểm thi này để đảm bảo an toàn.

Học sinh trường THPT Trí Đức, Hà Nội, ôn luyện trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Ngọc Thành/VnExpress.

Mỗi điểm thi đã chuẩn bị thêm hai phòng thi dự phòng, nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt. Thành phố vẫn đang rà soát thí sinh diện F2 để thi vào đợt sau.

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hà Nội đã điều động hơn 9.000 cán bộ, nhân viên. Trước yêu cầu phòng chống Covid-19, ngành giáo dục bổ sung 900 người. Ngoài ra, 1.448 nhân viên khác làm công tác an ninh trật tự tại điểm thi. Cán bộ, nhân viên và thí sinh phải đeo khẩu trang trong lúc làm nhiệm vụ và làm bài thi.

Do Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay lùi một tháng rưỡi so với mọi năm và chia thành hai đợt. Đợt một ngày 8-10/8, đợt hai dành cho các thí sinh ở Đà Nẵng, một số nơi đang giãn cách xã hội ở Quảng Nam và thí sinh diện F1, F2. Thời gian thi do các địa phương đề xuất, khi đã kiểm soát được Covid-19.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ phải làm ba bài bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Trừ Ngữ văn, các bài thi còn lại đều được ra dưới hình thức trắc nghiệm. Kết quả thi được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là cơ sở để xét tuyển đại học.

Thanh Hằng