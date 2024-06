700 học sinh được tuyển thẳng lớp 10 ở Hà Nội

700 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập, tăng gần 50 so với năm ngoái.

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 3/6, số này gồm bốn nhóm.

Nhóm 1 có 103 em, là học sinh tốt nghiệp THCS tại trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Nhóm 2 có 426 em, là người khuyết tật, bị khiếm khuyết cơ thể hoặc suy giảm chức năng, khiến lao động, sinh hoạt gặp khó khăn.

Nhóm thứ ba gồm 169 học sinh, đạt giải ở các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hoặc phối hợp tổ chức, gồm: Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp (SV.START UP), Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, Giao thông học đường, Viết thư quốc tế UPU, Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Cuối cùng, hai em thuộc một trong 16 dân tộc rất ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

Thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học trong ba ngày 10-12/7. Nếu bỏ qua cơ hội tuyển thẳng, học sinh phải dự kỳ thi lớp 10 ngày 8-9/6 nếu muốn vào trường công lập.

Thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023. Ảnh: Tùng Đinh

Năm nay, trong 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS ở Hà Nội, khoảng 106.500 em đăng ký thi lớp 10.

127 trường THPT công đáp ứng khoảng 81.000 chỗ, các trường tư thục 30.000. Ngoài ra, học sinh có thể học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề.

Thanh Hằng