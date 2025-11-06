70 người Việt chạy từ ổ lừa đảo Myanmar sang Thái Lan

Sau khi giới chức Myanmar mở chiến dịch truy quét các ổ lừa đảo trực tuyến, có khoảng 70 công dân Việt Nam chạy từ nước này sang Thái Lan.

"Theo thông tin của đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar, tính đến ngày 22/10, có khoảng 70 công dân Việt Nam đã chạy từ Myanmar sang Thái Lan do các cơ quan chức năng Myanmar mở chiến dịch truy quét những cơ sở liên quan đến hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của VnExpress trong cuộc họp báo ngày 6/11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Theo người phát ngôn, ngay sau khi nhận được thông tin, đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, phối hợp tiến hành sàng lọc, xác minh thông tin để có các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định của pháp luật sở tại và Việt Nam.

"Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đại sứ quán và các đơn vị liên quan ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất", người phát ngôn nói.

Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao", không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động.

Người phát ngôn nhấn mạnh công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, thân nhân người giới thiệu, chế độ bảo hiểm, quyền lợi được hưởng... để có quyết định đúng đắn trước khi ra nước ngoài làm việc.

Khi được hỏi về việc đài truyền hình Hàn Quốc gần đây đăng phóng sự bày tỏ lo ngại Việt Nam có thể trở thành điểm nóng tội phạm lừa đảo trực tuyến, bà Hằng cho biết không bình luận về câu hỏi mang tính phỏng đoán.

Người phát ngôn khẳng định trong thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm tạo các công cụ hữu hiệu ngăn chặn các vi phạm trên không gian mạng, hướng đến môi trường mạng an toàn, minh bạch vì người dân.

Việt Nam đã thể hiện rất rõ hành động chung tay cùng Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên chống lại tội phạm mạng thông qua Lễ mở ký Công ước Hà Nội và các hội nghị cấp cao vừa qua.

Ngọc Ánh