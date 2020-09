7 ý tưởng phòng tắm cho trẻ nhỏ

Chăm sóc trẻ cần rất nhiều dụng cụ, do đó, cha mẹ có thể sử dụng kệ treo tường để tiết kiệm diện tích sàn phòng tắm, đồng thời, lưu trữ vật dụng nguy hiểm ngoài tầm với của trẻ. Ảnh: Just a Girl and Her Blog.