7 xu hướng bất động sản xuất hiện sau giãn cách xã hội

Khi tác động tâm lý của Covid-19 lên thị trường địa ốc vơi dần, hành vi của nhà đầu tư bắt đầu thay đổi mạnh mẽ.

Công ty bất động sản Việt An Hòa vừa công bố khảo sát trực tuyến quy mô gần 20.000 người với mẫu trả lời đạt trên 50% về sự thay đổi hành vi của giới đầu tư bất động sản hậu Covid-19. Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Việt An Hòa cho biết sau giai đoạn hậu giãn cách xã hội, thị trường địa ốc đã trải qua một tháng để thiết lập lại trạng thái bình thường.

Đại dịch không triệt tiêu nhu cầu đầu tư, mua bán bất động sản mà chỉ chuyển sang những trạng thái mới, góp phần thúc đẩy các hành vi tiêu dùng mới. Ông Quang thống kê có ít nhất 7 xu hướng mới đang nổi lên sau giai đoạn giãn cách xã hội.

Thứ nhất, mua bán nhà, dù thấp tầng hay cao tầng, tiện ích nội khu phải chú trọng đến yếu tố môi trường, có các dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ.

Thứ hai, condotel (căn hộ khách sạn) đang ở giai đoạn căng thẳng của tiến trình thoái trào và ngày càng phát sinh nhiều tranh chấp, tiêu cực khi chịu thêm tác động của Covid-19. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình đầu tư của phân khúc condotel.

Thứ ba, vị trí xa - gần của bất động sản nghỉ dưỡng bắt đầu được định vị lại, xu hướng thịnh hành hiện nay không phải tính bằng giờ bay (đường hàng không) mà dựa trên di chuyển đường bộ vì ưu tiên phương tiện cá nhân. Cả nhà phát triển dự án lẫn người mua đều có xu hướng đo đếm tầm quan trọng của vị trí bằng khoảng cách 1 giờ đồng hồ di chuyển bằng ôtô cho khu vệ tinh của đô thị phát triển và 2 giờ đồng hồ di chuyển dành cho khu nhà vườn hoặc khu nghỉ dưỡng tập trung.

Thị trường bất động sản TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thứ tư, bất động sản cao cấp bắt đầu gặp khó ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp vì thiếu động lực tăng trưởng trong ngắn hạn và cột giá đã vươn đến ngưỡng kịch trần. Phân khúc thị trường này cần thêm thời gian để tái lập các kỷ lục mới về giá bán.

Thứ năm, home stay vườn khép kín theo mô hình VAC (vườn ao chuồng) được đặt hàng trở lại dù từng bị chê lỗi thời cách đây nửa thập niên. Covid-19 khiến gu sở hữu home stay vườn biệt lập bất ngờ hấp dẫn người mua trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống đạt chuẩn cách ly an toàn được đẩy lên cao.

Thứ sáu, 50% quyết định mua bất động sản là do khách hàng tìm hiểu, xem xét, có tương tác cảm xúc qua bước tiếp thị online. Tuy nhiên các quyết định mua bán chỉ được đưa ra khi tiến hành bằng phương pháp truyền thống là tiếp cận trực tiếp bất động sản.

Thứ bảy, các trung tâm tư vấn bất động sản hỗ trợ cho 2 bên mua và bán về pháp lý, giá cả, thanh toán trở thành dịch vụ thịnh hành trong giai đoạn Covid-19 diễn biến phức tạp. Hiện nay dịch vụ này đặc biệt hút khách hàng khi các thương vụ có giá trị từ vài chục tỷ đồng trở lên.

Ông Quang cho biết thêm, trong thời gian cách ly xã hội đến khi dỡ bỏ giãn cách tại Việt Nam, tình hình Covid-19 trên thế giới vẫn còn khả năng kéo dài và khó đoán khiến tâm lý giới đầu tư bước vào giai đoạn thay đổi lớn so với trước khi đại dịch xuất hiện.

Nhu cầu ăn, mặc, ở được đưa lên hàng đầu nhưng tư duy đầu tư mang tính phòng thủ nặng nề và cần một khoảng thời gian dài để các bên tham gia thị trường vượt qua tâm lý này. Dịch Covid-19 thúc đẩy việc tìm hiểu thị trường trực tuyến nhiều hơn và người mua hướng tới khía cạnh pháp lý với thái độ khắt khe hơn trước. Điều này dẫn đến hệ quả là chỉ có sản phẩm pháp lý rõ ràng mới có cơ hội giao dịch thành công.

CEO Công ty Việt An Hòa dự báo, do di chuyển bằng phương tiện cá nhân cảm giác an toàn hơn máy bay nên các vùng du lịch di chuyển đến bằng máy bay gặp khó sẽ ảnh hưởng đến lượng khách nước ngoài đầu tư thuê mua bất động sản. Trong trường hợp Covid-19 được kiểm soát trên toàn cầu, nhanh nhất đến cuối năm 2021 mới bình thường lại, lực cầu của khối ngoại đối với bất động sản thương mại và du lịch có thể tạm thời bị trì hoãn trong những tháng còn lại của năm 2020.

Trung Tín