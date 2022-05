7 VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất SEA Games

Không còn Ánh Viên hay Hoàng Xuân Vinh, Việt Nam vẫn còn nhiều VĐV từng đoạt tối thiểu năm HC vàng SEA Games góp mặt ở Đại hội năm nay.

Trong gần 950 VĐV Việt Nam dự SEA Games 31, có ba người đứng đầu thành tích ở Đại hội, gồm Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), với cùng tám HC vàng. Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đứng thứ tư với sáu HC vàng cờ vua. Còn Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Nguyễn Tiến Nhật và Nguyễn Thành An (đấu kiếm) cùng đoạt năm HC vàng.

Nguyễn Thị Oanh là thành viên đội 4x400m Việt Nam vô địch ba kỳ Đại hội gần nhất. Nhưng cô không chỉ chạy 400m, mà còn luyện nhiều cự ly trung bình khác như 800m, 1.500m và vượt chướng ngại vật 3.000m.

Nguyễn Thị Oanh thi đấu ở cự ly sở trường 10.000m trên sân Mỹ Đình chiều 13/11/2020. Ảnh: Kim Hoà.

Tại SEA Games 2017, Oanh đoạt cú đúp vàng 800m và 1500m, giúp Việt Nam thống trị hai nội dung này liên tục từ năm 2001. Tại Đại hội 2019, chân chạy Bắc Giang tiếp tục bảo vệ hai nội dung trên, kèm HC vàng vượt chướng ngại vật 3.000m. Oanh còn thử sức ở nội dung chạy 42km, khi nhiều lần về nhất VnExpress Marathon. Huyền và Oanh được dự đoán tiếp tục gặt hái HC vàng năm nay.

Nguyễn Thị Huyền đoạt sáu HC vàng cá nhân và hai chiếc đồng đội trong ba kỳ SEA Games gần đây. Tại SEA Games 2015 ở Singapore, Nguyễn Thị Huyền về nhất chạy 400m, 400m rào và 4x400m tiếp sức. Trong đó hai nội dung sau, cô phá kỷ lục Đại hội. Hai năm sau ở Kuala Lumpur, Malaysia, Huyền bảo vệ thành công cả ba chức vô địch, trong đó kỷ lục 400m rào. Đến năm 2019 ở Philippines, cô lại giành cú đúp vàng 400m và 400m rào, nhưng không chạy cùng nhóm tiếp sức 4x400m nữa.

Cũng với sáu HC vàng cá nhân và hai chiếc đồng đội giống Huyền, Phương Thành là VĐV giàu thành tích nhất thể dục dụng cụ Việt Nam hiện tại. Tại SEA Games 2015, VĐV Hà Nội đoạt bốn HC vàng, ở nội dung xà đơn, xà kép, toàn năng và đồng đội. Hai năm sau, anh bảo vệ HC vàng xà kép và đồng đội. Còn ở SEA Games 2019, Phương Thành đứng đầu xà đơn và xà kép.

Đinh Phương Thành thi xà đơn ở SEA Games 2019 tại Philippines. Ảnh: Đức Đồng

Cùng lứa Phương Thành, Thanh Tùng cũng đoạt năm HC vàng, trong đó có nhảy chống và đồng đội 2015, nhảy chống, đồng đội và xà đơn năm 2017. Nhưng hai VĐV này sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn đoạt HC vàng năm nay, trước sự vươn lên của nhà vô địch thế giới Carlos Yulo (Philippines).

So với kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm, Trường Sơn thi đấu ít hơn hẳn trong nhiều năm qua. Nhưng anh vẫn là kỳ thủ Việt Nam giàu thành tích nhất SEA Games. Kỳ thủ Kiên Giang lần đầu dự Đại hội năm 2005, khi mới 15 tuổi, nhưng đã đoạt bốn HC vàng gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh cá nhân và đồng đội. Đến năm 2013, Trường Sơn lại đoạt cú đúp vàng cờ nhanh và chớp. Lần này, Trường Sơn dự hai nội dung gồm cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh cá nhân. Sau bốn ván cờ tiêu chuẩn, anh đứng thứ hai với ba điểm.

Hai VĐV còn lại đã giành năm HC vàng SEA Games đều tới từ đấu kiếm. Kiếm thủ Tiến Nhật từng cầm cờ Việt Nam trong lễ khai mạc Olympic London 2012, và anh cũng đoạt HC vàng kiếm ba cạnh cá nhân và đồng đội năm 2015. Kiếm thủ TP HCM bảo vệ nội dung cá nhân năm 2017, khi không có nội dung đồng đội. Đến Đại hội năm 2019, Tiến Nhật lại đoạt cú đúp vàng giống như bốn năm trước đó.

Kiếm thủ Vũ Thành An.

Còn Thành An cũng đoạt HC vàng SEA Games ở những nội dung giống Tiến Nhật, chỉ khác ở chỗ kiếm thủ Hà Nội này chơi kiếm chém. Thành An cũng từng cầm cờ Việt Nam tại Olympic Rio 2016. Tiến Nhật và Thành An được kỳ vọng bảo vệ cú đúp vàng trên sân nhà ở SEA Games 31.

Tính đến ngày 12/5, còn có hai VĐV nữa đoạt năm HC vàng SEA Games, đó là Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Thảo của rowing, khi về nhất chung kết thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo hôm 11/5.

Xuân Bình