7 trải nghiệm du lịch mới ở Singapore

Harry Potter: Viễn cảnh ma thuật

Triển lãm tương tác đa giác quan "Harry Potter: Viễn cảnh ma thuật" dự kiến mở cửa quý IV. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm sắp đặt kết hợp công nghệ kỹ thuật số, bao gồm nội dung trình chiếu tương tác với người xem, các công trình kiến trúc táo bạo, cùng âm thanh trình diễn nguyên bản. Bên cạnh đó, du khách sẽ được khám phá một loạt không gian nghệ thuật được truyền cảm hứng từ thế giới phù thủy.

Ngoài ra, trong tháng 7 tới, triển lãm Chủ nghĩa Ấn tượng của Monet (Impressions of Monet) sẽ được tổ chức bởi Gardens by the Bay và Neon, tái hiện khu vườn Monet ở ngôi làng Giverny, Pháp để tôn vinh tác phẩm và cuộc đời của danh họa Monet.

Với nhiều sản phẩm du lịch mới, Singapore dự kiến thu hút từ 15 đến 16,5 triệu khách quốc tế, cùng doanh thu 27,5 tỷ đến 29 tỷ SGD trong năm 2024. Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục là một trong các thị trường trọng điểm thuộc top 10. Ảnh: STB