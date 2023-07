7 tiêu chuẩn tạo chất lượng tại Trường Quốc tế Mỹ TAS

Trường Quốc tế Mỹ TAS tuyển giáo viên có bằng cấp quốc tế, thiết kế nội dung đào tạo cân bằng, chú trọng tâm lý… tạo nên một môi trường giáo dục chất lượng cao.

Đại diện trường cho biết, TAS đào tạo theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các trường phổ thông và đại học miền Tây nước Mỹ (WASC), đồng thời, quan tâm đến quá trình phát triển "tâm, thân, trí" của học sinh. Trường áp dụng mô hình giáo dục khai phóng của Mỹ (Liberal Arts Education) nhưng có sự điều chỉnh theo văn hóa, con người Việt Nam, từ đó, tạo nên bản sắc và những điểm khác biệt trong quá trình đào tạo.

"Học sinh là trái tim trong mọi hoạt động. Chúng tôi cam kết 'Beside Not Behind. We care, We share, for the future We prepare' (tạm dịch: Đồng hành, thay vì bỏ lại phía sau. Cùng quan tâm, sẻ chia vì tương lai)", đại diện trường khẳng định.

Theo đó, trường trang bị bộ tiêu chuẩn để hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường phát triển kiến thức, kỹ năng, cảm xúc, sức khỏe và năng khiếu.

Đầu tiên, giáo viên, cố vấn giáo dục đều có bằng cấp quốc tế. Đội ngũ này đồng hành, tiếp sức cho học sinh xuyên suốt quá trình học tập và sinh hoạt ở TAS. Vì vậy, để làm việc tại trường, các thành viên cần có các bằng cấp, chứng chỉ quốc tế từ những trường nổi tiếng như Đại học North California; Curatos Collegii Bostoniensis, Đại học Washington & Lee, Đại học New Jersey...

Nhờ đó, từ bậc mầm non, trẻ được học đa dạng kỹ năng về nhận thức xã hội, quản lý cảm xúc và tham gia loạt hoạt động, chương trình học theo mô hình GELDS (Tiêu chuẩn phát triển học tập sớm của Georgia).

Học sinh tại đây thường bắt đầu một ngày bằng việc khám phá Khu Đa năng ngoài trời, tìm hiểu các góc học tập thông qua trò chơi. Song song, TAS áp dụng phương pháp MACT (Dạy học hợp tác nhiều lứa tuổi) để người học có cảm giác bản thân là một thành viên. Trong đó, nhà trường và nhân viên là một gia đình lớn.

Đồng thời, TAS xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt không gây áp lực, tạo thế cân bằng. Học sinh có thể tự chọn khóa và môn học phù hợp với sở thích, năng lực cá nhân. Đây là yếu tố then chốt giúp học sinh Trường Quốc tế Mỹ TAS tìm thấy niềm vui và phát triển tam quan.

Học sinh tự chọn môn học năng khiếu nghệ thuật. Ảnh: TAS

Ngoài giờ học trên lớp, các em có cơ hội trải nghiệm chuyến đi thực tế để khám phá thiên nhiên, môi trường sống. Nhóm học sinh mới cũng có thể đặt hẹn ăn trưa cùng phụ huynh ngay tại trường. Đây là một trong những cách trường giúp học sinh cân bằng tâm lý trong quá trình học tập.

Giáo viên TAS cũng có vai trò khuyến khích người học tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ để phát triển các kỹ năng mềm như lãnh đạo, giao tiếp và làm việc nhóm.

Ví dụ, trong sự kiện TAS Model United Nations (Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc), học sinh sẽ đóng vai những nhà lãnh đạo toàn cầu để tham gia tranh biện về các vấn đề vĩ mô như mối đe dọa của vũ khí hạt nhân; nhân quyền; những tác động tiêu cực trong quá trình biến đổi khí hậu... Nhờ vậy, các bạn được thể hiện quan điểm, tìm ra giải pháp ứng biến như một nhà lãnh đạo.

Học sinh Trường Quốc Tế Mỹ TAS tham gia tranh biện tại AISVN-MUN X với chủ đề "Mối đe dọa vũ khí hạt nhân" và nhân quyền. Ảnh: TAS

Lớp học tại đây cũng không phân công cố định vị trí cán bộ lớp. Mỗi tuần, học sinh sẽ thay phiên đảm nhận các vai trò khác nhau. Khi thực hiện vai trò dẫn dắt, các em được rèn luyện tính tự giác và tự phân công làm việc nhóm hiệu quả.

Ngoài ra, học sinh TAS cũng từng phối hợp với Quỹ nhịp tim Việt Nam tổ chức sự kiện Heartbeat Bazaar nhằm gây quỹ tài trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc bệnh bẩm sinh tại Việt Nam; thực hiện chương trình Shoebox Appeal tặng quà giáng sinh dành cho trẻ em cơ nhỡ... và nhiều hoạt động khám phá thiên nhiên và thiện nguyện khác.

Qua đó, các bạn có thể thấu hiểu giá trị của hoạt động bảo vệ môi trường, ý nghĩa nhân văn và trân trọng giá trị sống. "Đây cũng là cách trường giáo dục tính cách thông qua kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội", đại diện trường cho biết.

Tiêu chuẩn thứ ba của TAS là quan điểm "điểm số không phải là tiêu chí đánh giá duy nhất". Từ bậc mầm non đến lớp 2, trường không áp dụng thang điểm phổ dụng. Thay vào đó, giáo viên nhận xét "great job" (tạm dịch: làm tốt), tặng mặt cười hoặc ngôi sao để cổ vũ tinh thần hoàn tất bài tập.

Các bạn nhỏ sẽ tham gia các đợt kiểm tra định kỳ đặc trưng, đáp ứng đúng tiêu chuẩn giáo dục Mỹ như MAP The Measures of Academic Progress (MAP Test) nhằm đánh giá về năng lực, tâm sinh lý toàn diện. Dựa trên cơ sở này, đội ngũ chuyên gia sẽ chọn lớp học phù hợp với từng người, từ đó, cá nhân hóa quá trình chăm sóc và giảng dạy. Khi học trong môi trường tương xứng, học sinh có thể phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn bên trong và tự tin hơn.

Từ lớp ba đến cuối cấp, các bạn sẽ học và đánh giá trình độ qua điểm số ở một số môn và tham gia các kỳ thi năng lực với phổ điểm chuẩn Mỹ.

Học sinh tốt nghiệp TAS. Ảnh: TAS

Đồng thời, trường sẽ không so sánh kết quả học tập của học sinh. Cuộc họp phụ huynh tại đây là cầu nối giữa trường học và gia đình. Theo đó, thời gian tổ chức hoạt động này rất linh động và với cách thức 1-1, thể hiện thái độ trân trọng học sinh. Đây cũng là dịp giúp giáo viên mỗi bộ môn có thời gian trò chuyện với từng phụ huynh xung quanh tình trạng học tập của con.

Ở những buổi họp này, giáo viên chỉ chia sẻ thông tin của riêng học sinh với ba mẹ, không so sánh với cá nhân khác. Thông tin của mỗi học sinh đều là thông tin bảo mật tuyệt đối để không xâm hại niềm kiêu hãnh của mỗi trẻ.

"Điều này góp phần tạo nên phong thái tự tin của học sinh tại trường TAS dù thành tích học tập ra sao. Mỗi em sẽ có thể mạnh riêng. Vai trò của nhà trường là khơi gợi tiềm năng", đại diện trường nói thêm.

Song song, TAS xây dựng môi trường giáo dục với tinh thần khám phá, thử thách không ngại sai. Trường thiết kế nhiều khóa học trải nghiệm thực tế như mô phỏng các thí nghiệm hóa sinh (STEAM), tái hiện trạng thái vật lý...

Trong quá trình thực hiện các hoạt động này, học sinh thường gặp khó khăn, thất bại. Tuy nhiên, giáo viên sẽ khuyến khích, động viên các bạn vượt qua thử thách với triết lý "không có thành công nào dễ dàng, không ngại mắc lỗi, học được nhiều hơn từ những vấp ngã đó là giá trị cốt lõi".

"Quá trình này giúp học sinh rèn luyện ý chí, tính kiên trì và sáng tạo nhiều giải pháp tối ưu nhất khi đối mặt với khó khăn", đại diện trường nhấn mạnh.

Bên cạnh năng lực học thuật, TAS quan tâm đến công tác quản lý cảm xúc, tâm lý của học sinh. Các cố vấn giáo dục và chuyên gia tâm lý học đường tại đây thường xuyên tiếp cận, tạo điều kiện để học sinh thực hành quản lý cảm xúc cá nhân. Trường đã đưa môn Social Emotional Learning (SEL - Cảm xúc xã hội) từ bậc học nhỏ nhất.

Mỗi lớp học tại đây có khu vực "Calm down corners" (Góc tĩnh tâm) với màu sắc, trang trí đẹp mắt, tạo không khí dễ chịu để khi cảm thấy bức bối, chưa sẵn sàng chia sẻ cảm xúc với người lớn, học sinh có thể tự suy nghĩ ở không gian riêng.

TAS xây dựng nhiều không gian cho trẻ sinh hoạt riêng. Ảnh: TAS

Tiêu chuẩn thứ 7 giúp TAS tạo sự khác biệt là trao quyền lựa chọn cho học sinh và tôn trọng tự do cá nhân trong khuôn khổ cho phép. Các lớp học có thiết kế bàn ghế không chiếm quá 1/2 diện tích lớp học. Phần lớn không gian được bố trí khoa học để các em chọn góc học tập tự do hoặc vào thư viện lớn để hoàn thành khóa học cá nhân.

Giữa giờ học, học sinh có thể tự chọn khung giờ nghỉ để tự do đọc sách, chơi đàn, bơi lội hoặc thực hiện tất cả các hoạt động yêu thích trong khuôn khổ cho phép. Ví dụ, vào "Color day", các em tự do chọn trang phục yêu thích đến trường, được khuyến khích thể hiện cá tính, chia sẻ về màu sắc hay thiết kế yêu thích với bạn bè.

Ngoài ra, Trường Quốc tế Mỹ TAS áp dụng mức sĩ số lớp nhỏ. Sự gần gũi và sẵn sàng kết nối của thầy cô sẽ giúp học sinh thoải mái chia sẻ, tâm sự, từ đó, hình thành nên sợi dây liên kết, thấu hiểu. Đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp hoàn thiện chất lượng về đào tạo và phát triển tâm lý của mỗi học sinh.

Nhờ những tiêu chuẩn trên, trường công bố hàng năm, 100% học sinh sau tốt nghiệp được chấp thuận bởi các trường đại học trên thế giới. Năm nay, học sinh của trường gồm: Dương Tuệ Mẫn, Trần Lập Khôi Nguyên, Nguyễn Khánh Mai lần lượt nhận 12, 11 và 9 đơn chấp thuận của các trường đại học tại Mỹ và Canada.

Thiên Minh