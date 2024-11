7 thói quen nhỏ giúp bạn trở thành người thú vị

Không ai sinh ra đã là người thú vị mà đặc điểm này được nuôi dưỡng bằng những lựa chọn và hành động nhỏ, bồi đắp theo thời gian.

Bắt đầu cuộc trò chuyện mỗi ngày

Nhà báo, chuyên gia mối quan hệ người Mỹ Melinda Blau khuyên hãy đặt ra một thử thách là liên lạc với ai đó mỗi ngày.

Đó là một cuộc gọi điện thoại nhanh với bạn bè hoặc người thân, trò chuyện với một người xếp hàng sau bạn tại một quán cafe hoặc người hàng xóm dắt chó đi dạo.

''Để trở thành người thú vị, bạn phải quan tâm đến người xung quanh. Lắng nghe, tương tác, đặt câu hỏi, học hỏi'', Blau nói. Bà cho biết, nhiều nghiên cứu đã khẳng định kết nối xã hội cũng quan trọng với sức khỏe như chế độ ăn kiêng hoặc ở phòng tập thể dục.

''Những người khác bị thu hút bởi bạn, cảm nhận được sự cởi mở và tò mò của bạn. Bạn cũng thấy bản thân tốt hơn và các mối quan hệ của bạn sẽ phát triển'', bà nói.

Đặt những câu hỏi thú vị

Chuyên gia văn hóa công sở Adam Smiley Poswolsky chia sẻ, khi gặp một người mới, chúng ta thường hỏi những câu quen thuộc ''Bạn đến từ đâu?'' hay ''Bạn làm nghề gì?". Với những người thân, ta hỏi câu như ''Dạo này thế nào?'', ''Cuối tuần này bạn đã làm gì?''.

Là tác giả cuốn ''Tình bạn trong thời đại cô đơn'', Poswolsky cho biết mọi người đã quá quen với việc bị hỏi những câu này, đến nỗi trả lời cũng hiếm khi có gì mới mẻ hay khác biệt.

Ông cho rằng những người thú vị sẽ đặt câu hỏi thú vị, mở ra ''cánh cửa'' cho những cuộc trò chuyện tốt hơn và có thể làm sâu sắc hơn mối quan hệ.

Ví dụ ''Bạn hay nghĩ đến bài hát nào?'' hoặc ''Bạn đang cố cải thiện kỹ năng nào hiện tại?'', ''Ai là người truyền cảm hứng cho bạn gần đây, vì sao thế?''.

Ảnh minh họa: Huffpost

Tò mò

Chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình Annisa Pirasteh, giám đốc trung tâm trị liệu và chăm sóc sức khỏe Act2Change tại Atlanta, Mỹ, khuyên nên tò mò hơn, đặt câu hỏi và tương tác một cách có chủ định.

Ví dụ, hãy tò mò khi đang lướt mạng xã hội. Nếu thấy một công thức nấu ăn bạn thích, hãy tự hỏi xem điều gì khiến bạn thích thú. Đó có phải là nguyên liệu trong món ăn bạn chưa từng thử trước đây? Bạn có thể làm theo công thức đó, mang đến bữa tiệc tối cùng bạn bè, tạo một cuộc trò chuyện thú vị.

Tương tự vậy, nếu nghe nói về cuốn sách hay, hãy dành chút thời gian xem tóm tắt, đọc một vài đánh giá xem có khơi dậy sự tò mò của bạn không. "Thậm chí, bạn có thể mua cuốn sách, đề xuất vơi bạn bè thành lập một CLB sách", bà nói thêm.

Tự đi hẹn hò

Trong cuốn sách "The Artist's Way", tác giả Julia Cameron khuyên nên dành mỗi tuần tự hẹn hò, để khám phá điều gì đó khiến bạn say mê hoặc hứng thú.

"Đó có thể là chuyến đi đến một cửa hàng bán chim, một hiệu sách thiếu nhi, một cửa hàng hoa hay một viện bảo tàng", Cameron nói.

Chuyên gia tư vấn hẹn hò và là người dẫn chương trình podcast "Dates & Mates" Damona Hoffman lưu ý đây phải là hoạt động cá nhân, không phải nhóm. "Nhiều người không phát triển sở thích cá nhân vì sợ cô đơn. Họ thường đi theo kế hoạch của bạn bè, người yêu hơn là tự ra ngoài", cô nói.

Đi một mình sẽ giúp bạn tìm niềm vui cho chính mình, không chịu áp lực phải hài lòng người khác.

Mở lòng đón nhận những quan điểm khác

Vào thời đại truyền thông và các công cụ xã hội khiến ta chủ yếu thấy những tin tức và bài đăng phù hợp với quan điểm đã định sẵn, thoát khỏi bong bóng ý thức hệ đó lại quan trọng hơn.

Hoffman cho biết dù thông qua sách, bài viết, podcast, các hình thức truyền thông khác hay cuộc trò chuyện theo kiểu truyền thống, người thú vị là người có khả năng cân nhắc kinh nghiệm và quan điểm của người khác.

Vì vậy, nên cởi mở lắng nghe người khác nhìn nhận thế giới và cuộc sống của họ. Sau đó, bạn có thể có nhiều trải nghiệm và trò chuyện thú vị, đa dạng hơn để mang theo trong cuộc đời.

"Thông thường, nếu bạn khiến họ thoải mái, được chia sẻ cởi mở, họ cũng sẽ thấy bạn thú vị hơn", Hoffman nói.

Khai thác niềm đam mê độc đáo của bạn

Nhà báo du lịch và nhà sáng tạo nội dung La Carmina nhận thấy những người thú vị nhất cô biết luôn tìm hiểu rất sâu về chủ đề họ quan tâm, dù đó là chăm sóc da, biến đổi khí hậu hay thời trang.

Dù đa số coi chủ đề này là 'phù phiếm', bất kỳ ai thực sự đam mê lĩnh vực nào đó, thường là người thú vị nhất trong một nhóm. Họ vui vẻ dành thời gian rảnh rỗi đọc và viết về nó, thực hành và khơi dậy những cuộc trò chuyện liên quan.

Nếu chưa chắc chắn về sở thích của mình, họa sĩ minh họa và nhà thiết kế Tevy Khou khuyên nên dành thời gian suy ngẫm về sở thích tự nhiên của mình. Hãy nghĩ về điều thực sự khiến bạn phấn khích, ngay cả khi đó không phải sở thích của mọi người.

"Những người thú vị nhất đều có lòng tự trọng và không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về họ", Khou nói. Nếu những sở thích này không phù hợp với sở thích khác hoặc bản sắc của bạn thì càng tốt.

"Có lẽ điều khiến mọi người thú vị nhất là khả năng gây bất ngờ hoặc khiến chúng ta bất ngờ", Siegel nói.

Chuyên gia trị liệu Pirasteh cho rằng những người thú vị khiến người khác bị thu hút thường là người "có hiểu biết hoặc đam mê về một điều gì đó", "cởi mở chia sẻ kiến thức và niềm đam mê của họ với người khác". Họ đặc biệt trung thực với bản thân.

Nhật Minh (Theo Huffpost)