7 thói quen khiến bạn khó thành công

Chuyên gia Alex Mathers chỉ ra 7 thói quen âm thầm kìm hãm sự phát triển, từ việc sợ mất lòng người khác đến tư duy làm việc cầm chừng.

Theo Alex Mathers, chuyên gia xây dựng thương hiệu cá nhân (Mỹ), ai cũng có tiềm năng chưa khai thác. Tuy nhiên, nhiều người không thể tiến xa vì những rào cản vô hình trong tư duy.

Dưới đây là 7 thói quen phổ biến cản trở thành công.

Ám ảnh quá khứ

Không có quy định nào bắt buộc bạn phải hành động như cách bạn từng làm. Một người chê bạn kém môn Toán, hay người thân than phiền bạn lười biếng, không có nghĩa năng lực của bạn dừng lại ở đó.

"Đó chỉ là những ý niệm, không phải sự thật. Đừng chờ đợi cá tính cho phép bạn thay đổi. Hãy hành động ngay lập tức để phá bỏ những định kiến cũ kỹ về bản thân", Alex nói.

Sợ mất lòng người khác

Để thành công, bạn cần chấp nhận thực tế rằng sẽ luôn có người không thích mình. Việc liên tục cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người khác thường phản tác dụng.

Hai nhà tâm lý học Paul Hewitt và Gordon Flett (Đại học York, Canada) từng chỉ ra trong nghiên cứu về "Chủ nghĩa hoàn hảo hướng ngoại" rằng, việc cố làm hài lòng mọi người để né tránh xung đột thường dẫn đến áp lực tâm lý nặng nề và sự kiệt sức, thay vì mang lại thành công.

Làm việc cầm chừng

Hòa mình vào đám đông dễ khiến nhiệt huyết nguội lạnh. Chúng ta thường có xu hướng hạ thấp tiêu chuẩn, chỉ làm đủ để tồn tại. Tuy nhiên, nếu chỉ làm vừa đủ, bạn sẽ tụt lại phía sau. Cuộc sống luôn có những dòng chảy ngược để lọc ra người yếu đuối. Chỉ khi liên tục nỗ lực, bạn mới chứng minh được năng lực thực sự.

Đổ lỗi cho hoàn cảnh

Theo lý thuyết về "Phong cách giải thích" của tiến sĩ Martin Seligman (Đại học Pennsylvania, Mỹ), người thất bại thường có tư duy bi quan, coi nghịch cảnh là lỗi của bản thân và tin rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Ngược lại, người thành công coi thất bại chỉ là yếu tố khách quan và mang tính thời điểm.

Những lý do như "không có gen sáng tạo", "tuổi thơ thiếu thốn" hay "sống quá thoải mái" thực chất là rào cản tâm lý. Mọi lời bào chữa sẽ biến mất khi bạn gạt bỏ suy nghĩ "tôi không thể".

Bỏ dở giữa chừng

Người thành công luôn rèn luyện thói quen hoàn thành công việc một cách triệt để. Chuyên gia Alex Mathers khuyên nên bắt đầu từ việc nhỏ nhất: Khi rửa bát, hãy rửa cho xong; khi dọn nhà, hãy làm sạch từng ngóc ngách. Thói quen này sẽ hình thành bản sắc của một người "làm được việc", giúp bạn tiến bộ nhanh trong mọi lĩnh vực.

Sợ buồn chán

Nhiều người tự phá hoại sự tập trung bằng cách trốn tránh cảm giác buồn chán qua mạng xã hội hay video giải trí. Thực tế, sự tĩnh lặng của buồn chán lại là cánh cửa dẫn đến cảm hứng sáng tạo.

Nghiên cứu năm 2023 của Katy Tam và Michael Inzlicht (Đại học Toronto) khẳng định, thói quen chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng (digital switching) để "giết thời gian" thực tế lại khiến con người cảm thấy nhàm chán hơn và giảm mức độ thỏa mãn. Người thành công biết cách "làm bạn" với sự nhàm chán để trí tuệ thông suốt.

Không coi thành công là bắt buộc

"Nếu coi thành công chỉ là một lựa chọn, bạn đang tự đảm bảo cho mình một tương lai tầm thường", Alex nhận định.

Hãy xác định thành công là điều bắt buộc - một nghĩa vụ với chính mình. Bạn cần định nghĩa rõ ràng thành công có ý nghĩa gì với bản thân và xây dựng cuộc sống phản ánh cam kết đó.

Nhật Minh (Theo Yourtango)