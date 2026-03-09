7 thói quen kém lịch sự khi ăn lẩu

Dùng đũa cá nhân khuấy nồi chung, trút ồ ạt thức ăn hay gắp tranh đồ của người khác là những thói quen khiến bữa lẩu mất vui, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh.

Dưới đây là 7 thói quen trên bàn lẩu thường gây khó chịu cho người xung quanh.

Dùng đũa cá nhân khuấy nồi lẩu

Dù bàn lẩu luôn có muôi và đũa dùng chung, nhiều người vẫn tiện tay dùng đũa cá nhân khuấy đảo để tìm đồ ăn. Tệ hơn, có người gắp thức ăn lên cắn thử, thấy chưa chín lại thả ngược vào nồi.

Bác sĩ Shirley Bong từ Hệ thống Y tế Đại học Quốc gia Singapore (NUHS) cảnh báo, việc dùng đũa cá nhân vừa gắp đồ sống, vừa cho vào miệng ăn, rồi lại nhúng vào nồi chung là con đường dẫn đến lây nhiễm chéo. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu lây lan vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) - thủ phạm gây viêm loét và ung thư dạ dày phổ biến ở châu Á.

Trút cả đĩa đồ sống cùng lúc

Nhiều người có thói quen đổ nguyên đĩa thịt, hải sản hay rau vào nồi lẩu cho nhanh. Hành động này không chỉ khiến nước nóng bắn tung tóe, dễ gây bỏng cho người ngồi cạnh mà còn làm giảm nhiệt độ nồi lẩu đột ngột.

Bác sĩ Shirley nhấn mạnh, việc cho quá nhiều đồ ăn vào cùng lúc khiến nước không đủ độ sôi để tiêu diệt vi khuẩn, đồng thời làm đồ ăn chín không đều, mất đi vị tươi ngon.

Thả tinh bột ngay từ đầu

Cách ăn lẩu khoa học là nhúng các loại thịt, hải sản trước để nước có vị ngọt, sau đó mới đến rau. Những thực phẩm chứa nhiều tinh bột như khoai tây, miến, mì sợi hay váng đậu nên cho vào sau cùng. Thả tinh bột sớm sẽ khiến chúng nhanh nát, làm đục nước lẩu và dễ gây khê, dính cháy ở đáy nồi.

Trút cả đĩa lẩu cùng lúc khiến đồ ăn mất ngon. Ảnh: Sina

Nhúng lẫn lộn ngăn cay và không cay

Để chiều lòng nhiều khẩu vị, các nhà hàng thường phục vụ lẩu uyên ương (nồi chia 2-4 ngăn). Tuy nhiên, nhiều người nhúng thức ăn ở ngăn cay, sau đó lại vớt ra nhúng vào ngăn nước thanh đạm để "giảm bớt vị cay". Việc này phá hỏng hoàn toàn khẩu vị của những người không ăn được cay, người già hoặc trẻ nhỏ cùng bàn.

Gắp tranh đồ ăn của người khác

Trên bàn lẩu, mỗi người thường tự canh thời gian để gắp thức ăn mình vừa thả vào. Việc vô tư gắp đi miếng thịt hoặc viên thả lẩu mà người khác đang canh chừng chờ chín là một hành động bị đánh giá là thiếu tinh tế, dễ gây tâm lý hụt hẫng cho đối phương.

Ép người khác ăn theo sở thích cá nhân

Nhiều người có thói quen chỉ đạo trên bàn ăn. Họ nằng nặc ép mọi người phải nhúng đồ theo thứ tự mình muốn. Thậm chí, họ phớt lờ việc có người không ăn được hành, mùi hay nội tạng mà thản nhiên đổ ụp đĩa nguyên liệu này vào nồi chung, khiến nước lẩu trở nên khó ăn đối với những người còn lại.

Thiếu ý tứ khi gọi món

Khâu gọi món (order) cũng bộc lộ văn hóa ứng xử. Một số người giành lấy thực đơn, vung tay gọi quá nhiều đồ ăn đắt tiền mà không hỏi ý kiến tập thể, dẫn đến lãng phí và đẩy hóa đơn lên cao. Ngược lại, có kiểu người khi được hỏi thì khăng khăng nói "sao cũng được", nhưng lúc thức ăn được dọn lên lại liên tục chê bai đồ ăn hoặc phàn nàn về người gọi món.

Bảo Nhiên (Theo Sina)