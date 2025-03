7 thay đổi lớn hứa hẹn tăng độ gay cấn cho F1 mùa 2025

Mùa mới bắt đầu bằng Grand Prix Australia cuối tuần này có nhiều thay đổi về luật, hứa hẹn sẽ tác động đáng kể đến cục diện và tăng sức hấp dẫn cho cuộc đua.

Bộ luật của F1 ngày càng phức tạp hơn theo thời gian. Chỉ riêng Bộ quy định về thể thao đã tăng từ 107 trang lên 120 trang, và đó chỉ là một trong số nhiều bộ luật ràng buộc cuộc đua F1 bên cạnh Bộ quy định kỹ thuật, Bộ quy định tài chính.

Thay đổi được chú ý và bàn luận nhiều nhất là việc không còn điểm thưởng cho vòng chạy nhanh nhất trong cuộc đua chính thức ngày Chủ nhật. Điều luật cũ ra đời từ mùa 2019 - thưởng 1 điểm cho tay đua lập fastest-lap nếu về đích trong top 10 của cuộc đua chính thức - vốn chịu nhiều chỉ trích. Tại Grand Prix Singapore 2024, để giúp Verstappen không bị thu hẹp thêm khoảng cách trên bảng thứ bậc cá nhân, Daniel Ricciardo của Racing Bulls làm mọi cách ngăn ứng cử viên vô địch Lando Norris giành 1 điểm. Cuối mùa 2024, Liên đoàn Đua xe Thế giới (FIA) quyết định loại điểm thưởng ra khỏi hệ thống tính điểm ở mùa 2025.

Verstappen vào chiếc RB21 ở vòng đua Sprint ngày 14/3 của Grand Prix Australia trên trường đua Albert Park, Melbourne. Ảnh: Red Bull Racing

Một thay đổi khác đáng chú ý là buộc các tay đua phải thay lốp tối thiểu hai lần tại Grand Prix Monaco. Theo quy định thể thao thường lệ của F1, các tay đua phải vào pit thay lốp ít nhất một lần. Tuy nhiên, sang mùa 2025 để tránh nhàm chán và tăng tính hấp dẫn cho cuộc đua điểm nhấn tại Monaco, FIA yêu cầu riêng với chặng đua trên phố Monte-Carlo, rằng các tay đua phải vào thay lốp thêm một lần. Các đội được yêu cầu sử dụng ít nhất ba bộ lốp trong cuộc đua với tối thiểu hai loại lốp khác nhau nếu đó là cuộc đua diễn ra dưới thời tiết khô ráo. Với thay đổi này, FIA muốn tránh tái diễn cuộc đua nhàm chán được mô tả là "đoàn diễu hành xe F1" tại Monaco năm ngoái, nơi các tay đua đã hoàn thành lần thay lốp bắt buộc ngay từ những vòng đua đầu tiên khi cờ đỏ sớm xuất hiện.

Mưa kéo dài tại Grand Prix Brazil năm ngoái khiến vòng phân hạng gần như không thể diễn ra và các giám sát cuộc đua phải tốn nhiều thời gian để xác định thứ tự xuất phát. Để phù hợp với thực tế, năm nay FIA đã thay đổi và xác định rõ về việc thiết lập thứ tự xuất phát cho các cuộc đua nước rút và cuộc đua chính thức trong trường hợp vòng phân hạng bị hủy. Theo đó thứ tự xuất phát sẽ căn cứ theo bảng xếp hạng cá nhân các tay đua. Nếu không thể áp dụng phương pháp xác định trên cho cuộc đua, thứ tự xuất phát sẽ tùy thuộc vào quyết định giám đốc cuộc đua. Trước đây, việc xác định thứ tự xuất phát hoàn toàn do các giám đốc cuộc đua cân nhắc, quyết định nếu vòng phân hạng không diễn ra.

Tại Grand Prix Canada 2024, Red Bull gây tranh cãi và lo ngại về an toàn. Khi đó, vì muốn giúp Max Verstappen thắng cuộc đua, Sergio Pérez cố gắng đưa chiếc RB20 bị hư hỏng nặng trở lại khu vực kỹ thuật, tránh việc triển khai xe an toàn gây bất lợi cho đồng đội. Từ sự việc này, FIA đưa ra một quy định mới để ngăn chặn những chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng cố gắng quay trở lại khu vực kỹ thuật. Trước đây, các tay đua có thể tự quay trở lại gara ngay cả khi xe của họ bị hư hỏng và gây nguy hiểm cho đồng nghiệp trên đường đua. Quy định mới năm 2025 cho phép giám đốc cuộc đua yêu cầu xe phải bỏ cuộc, nếu bị hư hỏng đáng kể về cấu trúc hoặc hỏng hóc nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm cho tay đua khác hoặc cản trở cuộc đua. Trong những trường hợp như vậy, tay đua phải dừng xe ở vị trí an toàn gần nhất thay vì tiếp tục đi về khu vực kỹ thuật.

Các tay đua xuất phát từ pit-lane vẫn phải tham gia vòng đua làm nóng (formation-lap) là một thay đổi so với các mùa trước, khi họ có thể ở lại gara chờ tín hiệu xuất phát. Theo quy định mới, sau khi tất cả xe đã đi qua vạch ở lối ra pit, những xe xuất phát từ pit-lane phải đi theo đoàn xe ở thứ tự đã được xếp hạng trừ khi có chậm trễ xảy ra. Sau đó, khi hoàn thành vòng đua làm nóng, họ phải về lại pit-lane để chờ đợi cuộc đua bắt đầu. Điều chỉnh này nhằm mục đích hợp lý hóa việc bắt đầu cuộc đua và đảm bảo quy trình trước cuộc đua nhất quán, đồng bộ hơn.

Chiếc SF-25 của tay đua đội Ferrari Lewis Hamilton trên đường đua Albert Park, Melbourne ngày 15/3. Ảnh: Scuderia Ferrari

Từ mùa giải 2025, FIA không còn giới hạn về số lượng hộp số mà mỗi tay đua được sử dụng. Quyết định này được đưa ra căn cứ trên thực tế độ ổn định của bộ hộp số hiện nay là khá thấp, khiến việc giới hạn số lượng hộp số trở nên lỗi thời và không phù hợp với tình hình thực tế. Trước đây, các tay đua sử dụng quá 5 bộ hộp số đều bị phạt hạ bậc xuất phát.

Giới hạn trọng lượng tối thiểu của xe được tăng lên từ 798kg lên 800kg, bắt nguồn từ việc giới hạn trọng lượng tối thiểu của tay đua được tăng từ 80kg lên 82kg. Đây là lần đầu sau 5 năm, giới hạn trọng lượng tay đua được tăng lên. Thay đổi này được thực hiện nhằm đảm bảo sức khỏe cho các tay đua, đặc biệt là những tay đua quá khổ. Nếu dự báo thời tiết dự đoán nhiệt độ không khí là 31 độ C trở lên tại một thời điểm nào đó trong cuộc đua chính thức hoặc cuộc đua nước rút, FIA sẽ thông báo và được yêu cầu các đội lắp hệ thống làm mát bắt buộc cho tay đua. Điều này dẫn đến việc tăng giới hạn trọng lượng của xe với hai giới hạn khác nhau được áp dụng, thêm 2kg cho các buổi tập luyện, vòng phân hạng, nhưng tổng cộng là thêm 5kg cho các cuộc đua giành điểm.

Minh Phương