7 tai nghe True Wireless nổi bật phân khúc cao cấp

Apple AirPods Pro 2 (giá dự kiến 7 triệu đồng)

AirPods Pro 2 được Apple công bố trong sự kiện Far Out ngày 7/9 và bắt đầu được bán ra hôm nay, muộn một tuần so với iPhone 14.

Mẫu tai nghe True Wireless cao cấp nhất của Apple dùng chất liệu nhựa cứng, ngoại hình tương tự bản tiền nhiệm. Phần đệm cao su có bốn kích thước để lựa chọn. Thay đổi đáng kể trên AirPods Pro thế hệ hai là chip H2 giúp cải thiện khả năng khử ồn chủ động cao gấp đôi so với thế hệ trước. Chất lượng âm thanh chỉ nâng cấp nhẹ so với thế hệ trước chứ chưa hỗ trợ các chuẩn âm thanh chất lượng cao như đối thủ. Hộp đựng có thêm loa phát tiếng kêu khi sử dụng tính năng tìm kiếm Find My.

Sản phẩm mới có mặt trên thị trường hàng xách tay tại Việt Nam. Trong khi đó, AirPods Pro 2 chính hãng sẽ được bán trong tháng 10, với giá dự kiến 7 triệu đồng.