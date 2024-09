7 suy nghĩ giúp một người có thể trở nên giàu có

Hơn 30 năm nghiên cứu về triệu phú tự thân, Steve Siebold phát hiện việc gây dựng tài sản và làm giàu liên quan chặt chẽ tới các yếu tố tâm lý.

Trong cuốn sách "How Rich People Think" (Cách suy nghĩ của người giàu) do triệu phú tự thân nổi tiếng người Mỹ Steve Siebold đã viết: "Sự giàu có bắt nguồn từ cách bạn suy nghĩ và cách bạn tin rằng mình có thể kiếm tiền".

Theo ông, không phải việc thiếu khao khát cản bước con người làm giàu, mà chính thiếu niềm tin mới là thứ khiến mọi người không thể làm giàu.

Triệu phú Steve Siebold, tác giả của cuốn sách "How Rich People Think". Ảnh: CNBC

Dưới đây là 7 mẹo tâm lý mà người giàu thường sử dụng.

Tin rằng thế giới không thiếu tiền

Steve Siebold cho rằng, người giàu không sợ đặt cược cho tương lai bằng ví tiền của người khác. Nếu họ có một ý tưởng tuyệt vời nhưng không đủ khả năng tài chính, họ vẫn sẽ cố gắng thực hiện bằng cách huy động nguồn lực bên ngoài.

"Người giàu hiểu rằng việc không đủ khả năng để mua một thứ gì đó không quan trọng. Điều họ thực sự quan tâm là liệu thứ đó đáng mua, đáng đầu tư hay không?", Steve Siebold nói. Người giàu biết tiền luôn có sẵn bởi cái họ theo đuổi là tìm kiếm những cơ hội đầu tư và làm cho nó sinh lời.

Coi kiếm tiền là một trò chơi

Với người giàu, cuộc sống, kinh doanh và kiếm tiền giống như một trò chơi, và họ luôn muốn giành chiến thắng. Đây chính là lý do tại sao dù nhiều tiền nhưng các triệu phú vẫn làm việc chăm chỉ mỗi ngày và theo đuổi thành công tiếp theo. Đối với người giàu, tiền không chỉ là thước đo mà còn là thứ để khẳng định họ đã đạt được mục tiêu lớn nhất.

"Bên cạnh đó, sự phấn khích khi tham gia các trò chơi cũng thúc đẩy họ tăng mức độ kỳ vọng. Khi càng phấn khởi, họ càng làm việc nhiều hơn và thành công hơn nữa", Siebold giải thích.

Thiết lập kỳ vọng cao

Khác với tầng lớp trung lưu thường đặt kỳ vọng tài chính thấp để không thất vọng thì người giàu lại thiết lập kỳ vọng cao. Họ không chờ đợi mọi thứ tự nhiên xảy ra mà bắt tay vào hành động để biến ước mơ thành hiện thực. "Những nhà vô địch buộc mọi việc phải xảy ra", Siebold nói.

Theo triệu phú này, không ai có thể đạt được sự giàu có mà không đặt ra những kỳ vọng lớn lao. Người hạnh phúc là người đạt được những gì bản thân mong muốn trong khi số khác lại lựa chọn cuộc sống tầm thường vì suy nghĩ muốn bảo vệ bản thân khỏi sự thất bại.

Coi tiền bạc như bạn bè

Với người giàu, họ luôn coi tiền bạc là một trong những người bạn và đồng minh tuyệt vời nhất. "Đó là người bạn có khả năng chấm dứt những đêm lo lắng đến mất ngủ, những nỗi đau về thể xác, thậm chí có thể cứu sống cuộc đời họ", Siebold viết.

Trong khi nhiều người giàu tin rằng tiền bạc có khả năng giải quyết vấn đề và mua lại được sự bình yên trong tâm hồn thì số khác lại coi tiền bạc là "quỷ dữ mang đến những lo lắng và chịu đựng suốt cuộc đời".

Ngăn chặn nỗi sợ hãi

Theo Siebold, người thành công luôn sống với tâm lý không sợ hãi. Với suy nghĩ này, mọi việc với họ đều có thể thực hiện. "Những giấc mơ dù điên rồ đến mấy cũng có vẻ khả thi với họ", vị triệu phú viết.

Để đạt trình độ này, bạn phải sẵn sàng bước ra vùng an toàn của mình. Theo Siebold, "những bộ óc lớn hiểu rằng rất khó để trở nên giàu có và sự thoải mái dễ dàng là hoàn toàn không có. Bởi vậy, họ học cách thoải mái với những gì mình có trong khi vẫn tiến lên trong trạng thái không chắc chắn về những gì sẽ diễn ra".

Coi sự giàu có là tự nhiên

Người giàu tin rằng thành công, viên mãn và hạnh phúc tồn tại hoàn toàn tự nhiên. Chính niềm tin này khiến họ hành động theo những cách đảm bảo cho thành công của mình.

Trong khi đó, người bình thường luôn phải vật lộn vì không tin mình có thể trở nên giàu có. Phần đông trong số này luôn đặt câu hỏi: "Tôi là ai mà dám mơ trở thành triệu phú?". Theo Siebold, thay bằng hoài nghi, hãy luôn tự hỏi "Tại sao không phải là tôi?" vì đó chính xác là những gì người giàu thường làm.

Tự nhủ mình xứng đáng giàu có

Không chỉ tin việc trở nên giàu có là tự nhiên mà người giàu còn có niềm tin đó là quyền lợi của mình. Trong khi đó, hầu hết những người bình thường đều cho rằng, sự giàu có chỉ dành cho số ít người may mắn.

Chính tâm lý này khiến nhiều người tìm đến sự may rủi của xổ số, trong khi người giàu vẫn chăm chỉ làm việc. "Họ tin rằng nếu làm cho cuộc sống của người khác tốt hơn và dễ dàng hơn, họ có quyền được giàu có", Siebold nói.

Trang Vy (Theo CNBC)