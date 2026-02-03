7 sao mặc đẹp nhất Grammy 2026

Vogue đánh giá Lady Gaga là một trong những nghệ sĩ mặc đẹp nhất ở lễ trao giải âm nhạc năm nay. Cô chọn đầm lông vũ cao cổ của Matières Fécales với phần đuôi dài quét sàn. Pagesix nhận xét diện mạo của cô gợi nhớ tới hình ảnh thiên nga đen. Ca sĩ nhuộm tóc vàng bạch kim được tạo kiểu theo phong cách thời Trung cổ.