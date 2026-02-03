7 sao mặc đẹp nhất Grammy 2026

Vogue đánh giá Lady Gaga là một trong những nghệ sĩ mặc đẹp nhất ở lễ trao giải âm nhạc năm nay. Cô chọn đầm lông vũ cao cổ của Matières Fécales với phần đuôi dài quét sàn. Pagesix nhận xét diện mạo của cô gợi nhớ tới hình ảnh thiên nga đen. Ca sĩ nhuộm tóc vàng bạch kim được tạo kiểu theo phong cách thời Trung cổ.
Video: Grammys
Ca sĩ Sabrina Carpenter tôn dáng trong bộ đầm thiết kế riêng của Valentino. Trang phục xếp tầng mang phong cách cổ điển đặc trưng của giám đốc sáng tạo Alessandro Michele, giúp Carpenter trông cao ráo hơn.
Nhóm sao mặc đẹp còn có ca sĩ Addison Rae trong thiết kế bất đối xứng của Alaïa.
Vogue khen bộ trang phục FKA Twigs chọn giàu tính nghệ thuật, phù hợp với lễ trao giải thưởng mang yếu tố văn hóa. Thiết kế của Paolo Carzana đi theo trường phái Avant-garde kết hợp siêu thực và gothic, tạo nên vẻ lãng mạn phảng phất u tối và kỳ lạ.
Ca sĩ Olivia Dean chọn thiết kế đơn sắc của Chanel và trang sức Cartier.
Tyla diện váy đính lông vũ vintage của Dsquared2.
Sao Mai
Ảnh: AFP