7 sai lầm 'đốt tiền' người Việt mắc phải khi đi du lịch

Không lên kế hoạch chi tiêu và đặt vé, phòng sát ngày khởi hành là trong những nguyên nhân khiến nhiều du khách phải chi tiêu vượt dự tính.

Nhiều người than "vừa về đến nhà là ví rỗng" sau mỗi chuyến du lịch, không hẳn vì giá cả tăng cao mà do mắc những sai lầm tưởng nhỏ nhưng khiến chi phí đội lên nhanh chóng. Chuyên gia thiết kế sản phẩm du lịch Phan Yến Ly, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành và hướng dẫn viên du lịch Thuận Phạm, chỉ ra 7 lỗi phổ biến khiến du khách Việt thường chi vượt ngân sách, cùng gợi ý cách khắc phục.

Du khách check in đồi cỏ hồng tại Đà Lạt. Ảnh: Văn Phú

Rơi vào bẫy đặt phòng, vé máy bay giá rẻ

Chuyên gia du lịch Phan Yến Ly, nhận định tâm lý "ham rẻ" vẫn là nguyên nhân chính khiến nhiều du khách rơi vào bẫy lừa đảo khi đặt phòng hay mua vé máy bay trực tuyến. "Không ít người thấy giá rẻ hơn vài trăm nghìn đồng đã vội chuyển khoản mà không kiểm tra kỹ nguồn gốc trang bán, dẫn đến mất tiền hoặc đến nơi mới phát hiện không có đặt chỗ", bà Ly nói và cho biết các hãng hàng không và khách sạn uy tín luôn công khai giá rõ ràng, hiếm khi có mức giảm sâu bất thường.

Theo bà Ly, du khách nên kiểm tra kỹ website, chỉ thanh toán qua cổng chính thức và cảnh giác với các ưu đãi "giá hời" lan truyền trên mạng xã hội.

Không lập kế hoạch chi tiêu trước chuyến đi

Nhiều du khách chỉ ước lượng tổng chi phí mà không chia nhỏ cho từng hạng mục như di chuyển, ăn uống, lưu trú hay vé tham quan. Hệ quả là họ tiêu mạnh tay trong vài ngày đầu, đến nửa sau hành trình phải cắt giảm chi tiêu, thậm chí vay mượn.

Anh Thuận, hướng dẫn viên du lịch hơn 10 năm kinh nghiệm dẫn tour trong nước và quốc tế, cho biết chỉ cần dành nửa giờ lập bảng dự trù chi tiết, thêm 10 - 15% cho chi phí phát sinh, bạn sẽ kiểm soát được ngân sách và vẫn thoải mái tận hưởng chuyến đi. Anh gợi ý du khách có thể dùng các ứng dụng quản lý chi tiêu để ghi lại từng khoản nhỏ, tránh cảm giác "không biết tiền đi đâu".

Đặt vé và phòng sát ngày khởi hành

Không ít du khách tin rằng "đặt phút chót" dễ gặp khuyến mãi, nhưng thực tế giá vé máy bay và phòng khách sạn thường tăng mạnh vào thời điểm cận ngày, đặc biệt trong dịp cao điểm hay cuối tuần.

Theo kinh nghiệm của các chuyên gia du lịch, thời điểm "vàng" để đặt vé là 4 - 6 tuần trước khi khởi hành. Nếu linh hoạt về ngày đi, du khách có thể tiết kiệm 20 -40% chi phí. Ngoài ra, nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín, kiểm tra giá trên nhiều trang để chọn lựa tốt nhất.

Mang theo quá nhiều đồ

Hành lý cồng kềnh không chỉ gây mệt mỏi mà còn khiến du khách tốn thêm phí ký gửi, đặc biệt với các hãng hàng không giá rẻ. Nhiều người còn phải mua thêm vali hoặc túi mới ở điểm đến để chứa quà, phát sinh thêm tiền không đáng.

Theo các chuyên gia du lịch cách tốt nhất là chọn trang phục dễ phối, chất liệu nhẹ, có thể giặt nhanh và dùng cho nhiều hoàn cảnh. Với chuyến đi 3- 5 ngày, hành lý dưới 10 kg là đủ.

Thanh toán bằng thẻ hoặc ngoại tệ không hợp lý

Một số du khách rút tiền hoặc quẹt thẻ tín dụng quốc tế ở nước ngoài mà không để ý phí chuyển đổi, có thể lên đến 3- 5% mỗi giao dịch.

Theo hướng dẫn viên Thuận Phạm, du khách nên đổi sẵn một phần ngoại tệ tại ngân hàng trước chuyến đi, phần còn lại dùng thẻ có ưu đãi du lịch hoặc hoàn tiền. "Không nên rút tiền mặt tại ATM nước ngoài trừ khi thật cần thiết, vì phí cao hơn nhiều so với trong nước," anh Thuận nói.

Bỏ qua ẩm thực địa phương

Trong chuyến du lịch, nhiều khách chỉ chọn ăn ở nhà hàng sang trọng hoặc chuỗi thương hiệu quốc tế vì ngại thử món lạ. Thói quen này khiến chi phí ăn uống tăng mà lại bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm văn hóa bản địa.

Du khách thưởng thức quán phở Lâm, Hà Nội hồi 7/2025. Ảnh: Hoàng Giang

Các chuyên gia du lịch gợi ý du khách ăn ở quán bình dân hoặc chợ địa phương chi phí có thể chỉ bằng 1/3 giá nhà hàng, món ăn mang hương vị đặc trưng và có cơ hội trải nghiệm văn hóa. Để tìm địa chỉ uy tín, du khách có thể hỏi người dân, tài xế taxi hoặc tham khảo các kênh ẩm thực trên mạng xã hội.

Mua sắm theo cảm hứng

Chuyên gia du lịch Phan Yến Ly, cho biết mua sắm theo cảm hứng là thói quen phổ biến khiến nhiều du khách "vung tay quá trán" trong mỗi chuyến đi. Nhiều người bị cuốn vào cảm giác hứng khởi, thấy món gì cũng muốn mua mà không cân nhắc nhu cầu thực tế, dẫn đến chi phí đội lên đáng kể, thậm chí vượt cả tiền vé và khách sạn.

Bà Ly khuyên du khách nên lập kế hoạch chi tiêu cho mua sắm từ trước, chỉ chọn đặc sản địa phương hoặc những món thật sự có giá trị sử dụng. Việc mua theo cảm tính không chỉ khiến chi phí vượt dự tính mà còn dễ gặp rủi ro mua phải hàng kém chất lượng hoặc giá cao.

Tuấn Anh