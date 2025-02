7 quy tắc sống quan trọng nhiều người không nhận ra

Trong cuộc sống, có những điều xảy ra khiến bạn nhận ra "Giá như tôi biết điều này sớm hơn".

Mỗi người có định nghĩa khác nhau về thành công

Thế giới có rất nhiều định nghĩa về sự thành công. Với một người, thành công là kiếm được nhiều tiền nhưng với người khác, thành công là được làm những gì họ yêu thích.

Thay vì bị ảnh hưởng bởi giá trị của người khác, điều quan trọng là phải suy nghĩ về ý nghĩa của thành công đối với bạn.

Một nghiên cứu gần đây của Gallup cho thấy mỗi người có định nghĩa khác nhau về thành công nhưng nghĩ rằng những người khác chỉ quan tâm đến tiền bạc.

Nếu bạn không tin vào chính mình, rất khó để người khác tin bạn

Nếu bạn nghĩ về chính mình "Dù sao thì tôi cũng chẳng tốt đẹp gì", điều đó sẽ được truyền đến những người xung quanh bạn, tác động đến tâm lý họ, khiến họ kém tin tưởng bạn.

Mặt khác, những người tin tưởng vào bản thân và hành động tự tin sẽ tự nhiên thu hút được mọi người ủng hộ. Biết được giá trị của bản thân là bước đầu tiên để thay đổi cuộc sống.

Theo nhà khoa học, tâm lý học Albert Bandura (Mỹ), thái độ, năng lực và kỹ năng nhận thức của một người sẽ hình thành nên "hệ thống cái tôi". Hệ thống này đóng một vai trò lớn trong cách một người nhìn nhận tình huống và hành xử trong nhiều tình huống khác nhau. Niềm tin vào năng lực của bản thân là một bộ phận then chốt của hệ thống này.

Hiểu rằng quan điểm của người khác sẽ thay đổi

Bạn có bao giờ lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình? Điều này là hoàn toàn bình thường và ý kiến của một người, về mọi vấn đề, đều có thể thay đổi. Điều quan trọng là phải hiểu rằng đánh giá tốt hay xấu đều chỉ là tạm thời và tự mình đi theo con đường của mình mà không cần quá lo lắng về việc người khác nghĩ gì.

Thất bại là một phần tất yếu của sự phát triển

Bạn có nghĩ rằng thất bại là điều gì đó tồi tệ? Trên thực tế, thất bại là một bước tiến tới thành công. Bằng cách tích lũy kinh nghiệm từ thất bại, bạn sẽ học được những điều có thể áp dụng cho lần sau. Thay vì sợ thất bại, hãy tập thói quen tự hỏi bản thân "Tôi có thể học được gì từ kinh nghiệm này?".

Nhà khoa học Thomas Edison từng nói về những phát minh không thành công của mình: "Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không hiệu quả!".

Thất bại không định nghĩa con người bạn. Cách bạn phản ứng tốt với thất bại không chỉ ảnh hưởng đến kết quả mà còn định hình tính cách của bạn. Bạn sẽ bị nó đè bẹp hay sẽ tiếp tục, được trang bị kiến thức tốt hơn để đạt kết quả công việc tốt hơn.

Tự do thực sự đi kèm với trách nhiệm

Điều này có vẻ là một nghịch lý, khi trách nhiệm là một sự kìm hãm đối với tự do. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là hai thứ gắn kết chặt chẽ.

Nếu bạn muốn sống tự do, bạn phải chấp nhận trách nhiệm đi kèm. Ví dụ, nếu nghỉ việc bạn có thể có tự do. Tuy nhiên, khi đó, bạn sẽ không có thu nhập, không thể sống được. Tự do không phải là thứ có thể dễ dàng đạt được, nó chỉ có thể đạt được bởi những ai có quyền lực để chịu trách nhiệm.

Chất lượng quan trọng hơn số lượng, trong các mối quan hệ

Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng càng có nhiều bạn bè càng tốt hoặc quan hệ xã hội càng rộng càng tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là bạn kết nối với bao nhiêu người mà là có những người mà bạn thực sự có thể tin tưởng hay không.

Chìa khóa để sống một cuộc sống hạnh phúc là xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với những người sẽ ủng hộ bạn khi có chuyện gì xảy ra và những người mà bạn muốn trân trọng.

Kiên trì là phẩm chất phân định thành công, thất bại

Sự khác biệt giữa "người thành công" và "người bỏ cuộc giữa chừng" không phải là tài năng hay may mắn, mà là họ có thể tiếp tục hay không. Ngay cả khi bạn không nhìn thấy kết quả của một công việc nào đó ngay lập tức, những người kiên trì cuối cùng sẽ đạt được kết quả tuyệt vời. Điều quan trọng là không nên hướng tới sự hoàn hảo trong mọi việc ngay lập tức, đó là sự sẵn lòng xắn tay vào làm việc.

