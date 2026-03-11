7 quy tắc nên nhớ để không 'đốt tiền' ở siêu thị

Nhiều người nghĩ mình mua sắm hợp lý, nhưng lại có thói quen mua sắm trong siêu thị có thể khiến chi tiêu tăng lên mà không nhận ra.

Nhiều người tự tin mình chi tiêu hợp lý, nhưng những thói quen vô thức khi đi siêu thị lại khiến hóa đơn tăng vọt. Giáo sư tâm lý học tiêu dùng Cathrine Jansson-Boyd, Đại học Anglia Ruskin (Anh) cho biết, bốc đồng chưa phải sai lầm duy nhất của khách hàng.

Theo bà, việc trung thành với một siêu thị, đi theo lối mòn và mua lặp lại những sản phẩm quen thuộc mỗi tuần có thể làm tăng chi phí sinh hoạt đáng kể. Dưới đây là 7 thay đổi nhỏ giúp bạn bảo vệ ví tiền.

Ảnh minh họa: Luxtimes

Kiểm tra bếp trước khi đi

Nhiều người thực sự không nắm rõ tủ lạnh hay tủ bếp của mình đang còn gì. "Đây là nguyên nhân phổ biến gây lãng phí. Nhiều thực phẩm bị quên lãng cho đến khi hết hạn và phải vứt bỏ", chuyên gia nói. Việc kiểm tra và lập danh sách cụ thể giúp bạn tránh mua trùng lặp.

Thiết lập ngân sách rõ ràng

Đừng bước vào siêu thị khi chưa xác định số tiền tối đa sẽ chi. Một ngân sách cụ thể giúp người mua tập trung, cân nhắc kỹ các khuyến mãi và không bị cuốn vào những món đồ thừa thãi. Bạn có thể tận dụng công cụ quét mã của siêu thị để theo dõi tổng hóa đơn theo thời gian thực.

Đừng quá phụ thuộc công thức nấu ăn

Việc mua chính xác mọi nguyên liệu ghi trong công thức nấu ăn có thể làm tăng chi phí. Hãy linh hoạt sử dụng đồ sẵn có, ví dụ, kiểm tra lại tủ gia vị để tìm lựa chọn thay thế trước khi mua một lọ sốt mới chỉ để dùng cho một bữa ăn duy nhất.

Không nên "chung thủy" với một siêu thị

Giá thực phẩm chênh lệch khá lớn giữa các hệ thống bán lẻ. Việc so sánh và thay đổi địa điểm mua sắm (đặc biệt khi đặt hàng trực tuyến) sẽ giúp tiết kiệm một khoản đáng kể.

Dùng giỏ xách thay vì xe đẩy

Theo bà Cathrine, đây là một mẹo tâm lý đơn giản mà hiệu quả. Khi chiếc giỏ trên tay dần nặng lên, người mua thường kết thúc việc mua sắm sớm hơn. Ngược lại, một chiếc xe đẩy lớn và còn trống chỗ sẽ kích thích bạn tiếp tục nhặt thêm hàng.

Tỉnh táo trước biển giảm giá

Đừng chỉ nhìn vào con số được giảm. Hãy chú ý đến giá trị đơn vị (giá trên mỗi kg hoặc mỗi lít) để biết sản phẩm nào thực sự rẻ. "Biển giảm giá thường thu hút sự chú ý vô thức, khiến người mua quên việc so sánh với các sản phẩm cùng loại", giáo sư nhấn mạnh.

Cẩn trọng với các gói "siêu lớn"

Mua số lượng lớn chỉ thực sự tiết kiệm nếu bạn dùng hết chúng. Nếu thực phẩm bị hỏng trước khi kịp sử dụng, khoản "tiết kiệm" ban đầu sẽ biến thành sự lãng phí.

Nhật Minh (Theo Metro)