7 quy tắc hẹn hò gây tranh cãi của cô gái Mỹ

MỹRaq bị chỉ trích thực dụng khi yêu cầu bạn trai phải trả tiền, mở cửa xe và nhường chỗ ngồi đẹp nhất ngay trong buổi hẹn đầu.

Raq, cô gái ngoài 20 tuổi sống tại New York, ví việc hẹn hò tại thành phố này như "vũng bùn". Cô cho rằng những người đàn ông có vẻ ngoài hoàn hảo, tưởng như là người lý tưởng đôi khi lại có tính cách tồi tệ.

Để tránh mất thời gian, Raq soạn ra bộ 7 "quy tắc tối thiểu" (bare minimum) và chia sẻ lên mạng xã hội X (Twitter cũ). Bài viết nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt xem và tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt về tiêu chuẩn ứng xử trong tình yêu.

Raq, ở New York đã đặt bộ 7 quy tắc khi hẹn hò với nam giới. Ảnh: Instagram/Raqisright

Bộ quy tắc của Raq bao gồm:

Trả tiền bữa ăn: Cô sẽ cắt đứt liên lạc, thậm chí công khai bêu xấu nếu đối phương đề nghị chia đôi hóa đơn.

Chủ động mở cửa: Nam giới phải mở mọi loại cửa, từ cửa nhà hàng đến cửa xe. Raq tuyên bố cô "không bao giờ tự chạm tay vào nắm cửa".

Nhường quyền gọi món: Phụ nữ luôn là người gọi món trước.

Ưu tiên vị trí ngồi: Phụ nữ phải được ngồi ghế băng (sofa) hoặc vị trí thoải mái, có tầm nhìn đẹp nhất trong nhà hàng.

Đưa về tận nhà: Đàn ông cần chủ động đề nghị đưa bạn gái về. Nếu cô đi xe công nghệ, anh ta phải đứng đợi đến khi cô lên xe an toàn để chứng minh sự lịch thiệp.

Không nhắc người cũ: Tuyệt đối không đề cập đến bạn gái cũ hay các mối quan hệ mập mờ trong quá khứ.

Quy tắc vỉa hè: Khi đi bộ, đàn ông bắt buộc phải đi phía ngoài (sát lòng đường) để bảo vệ phụ nữ. "Ai không biết điều này xứng đáng độc thân", cô khẳng định.

Quan điểm của Raq khiến cộng đồng mạng chia rẽ. Một số ủng hộ, coi đây là phép lịch sự tối thiểu của phái mạnh (chivalry). Họ cho rằng đàn ông tinh tế cần biết bảo vệ và che chở phái yếu từ những hành động nhỏ như đi bộ ở vỉa hè hay mở cửa.

Tuy nhiên, luồng ý kiến phản đối mạnh mẽ hơn. Nhiều người cho rằng Raq mắc bệnh "công chúa" và quá thực dụng. "Thật nực cười khi cô đòi hỏi tiêu chuẩn tối thiểu của nam giới, nhưng lại đưa ra những yêu cầu tối đa từ phía mình", một người dùng bình luận. Quy tắc "không bao giờ tự mở cửa" bị đánh giá là hợm hĩnh và thiếu tính độc lập.

Đáp lại phản ứng tiêu cực, Raq khẳng định cô chỉ đang tìm kiếm mẫu đàn ông "bảo thủ nhưng hiện đại" - những người giữ được nét lịch lãm truyền thống trong bối cảnh hẹn hò ngày nay.

Thực tế, các tranh cãi về "tình phí" hay quy tắc ứng xử luôn là chủ đề nóng. Theo khảo sát của Dating.com, 75% người độc thân tin rằng quy tắc ứng xử truyền thống vẫn quan trọng, nhưng ranh giới giữa "lịch sự" và "đòi hỏi" ngày càng mong manh trong xã hội hiện đại.

Minh Phương (Theo NY Post)