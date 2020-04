7 phụ kiện giúp trang phục bắt mắt hơn

Những chiếc vòng tay hất liệu da đan cài nhau đem đến vẻ trẻ trung, phóng khoáng cho tín đồ thời trang. Không chỉ dành cho nam, phụ kiện này cũng được các cô gái lăng xê. Có thể phối cùng áo thun trắng, quần jeans đơn giản hoặc kết hợp với chân váy mang hơi hướng bohemian. Ảnh: Mad Trend, Not On The High Street.