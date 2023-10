7 phim chiếu ở LHP Đức tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Hà NộiBảy tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng trình chiếu tại KinoFest 2023 (Liên hoan phim Đức tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương), từ ngày 1 đến 7/11.

Các buổi chiếu diễn ra lúc 19h30 tại rạp BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), giới thiệu phim sản xuất từ năm 2021 đến nay, chủ đề xoay quanh chuyện nhập cư, kết nối giữa nhiều cộng đồng và sự giao thoa văn hóa trong đời sống nước Đức.

Trailer KinoFest 2023 Trailer giới thiệu KinoFest 2023. Video: Goeth Institut

Phim chiếu khai mạc là Toubab (2021) do Florian Dietrich đạo diễn, kể câu chuyện của Babtou (Farba Dieng), người Đức da màu gốc Senegal. Sau khi ra tù, Babtou mong muốn có một khởi đầu mới, tận hưởng sự tự do. Tuy nhiên, anh phải đối mặt với việc bị trục xuất khi bữa tiệc tại nhà trở nên tồi tệ. Tác phẩm đặt ra những vấn đề về di cư với những sự va chạm văn hóa, những xung đột căn tính và cách con người đối diện với khủng hoảng về bản sắc trong thời đại mới.

Tác phẩm thắng giải Phim hay nhất do khán giả bình chọn ở Liên hoan phim Warsaw, Diễn viên trẻ xuất sắc Lễ trao giải điện ảnh Bavarian, Đạo diễn xuất sắc ở giải thưởng New Faces cùng năm 2021.

Một tác phẩm khác về xung đột văn hóa là Elaha, xoay quanh cô gái cùng tên người Đức gốc Kurd (Bayan Layla) sắp kết hôn. Cộng đồng của cô quy định phải kết hôn khi còn trinh. Lúc này, Elaha bắt đầu đặt câu hỏi về những luật lệ áp đặt phụ nữ. Tác phẩm là phim tốt nghiệp của Milena Aboyan ở Học viện Điện ảnh Baden-Württemberg, được đề cử hạng mục Góc nhìn Điện ảnh Đức Liên hoan phim Berlinale 2023.

We Might As Well Be Dead (2022), Sisi and I (2023) và Till the End of the Night (2023) thuộc thể loại chính kịch. We Might As Well Be Dead của đạo diễn Natalia Sinelnikova lấy bối cảnh khi nền văn minh nhân loại đang trên đà sụp đổ. Mọi người muốn được sinh sống ở tòa tháp cạnh bìa rừng, vì đây là một trong những pháo đài cuối cùng trên thế giới.

Chuyện phim Sisi and I do Frauke Finsterwalder đạo diễn, xảy ra vào cuối thế kỷ 19, khi Hoàng hậu Sisi (Susanne Wolff) tuyển chọn bá tước Irma (Sandra Hüller) làm thị nữ mới của mình và đưa cô đến dinh thự mùa hè ở Corfu (Hy Lạp). Những căng thẳng xảy ra khi hai người trở nên thân thiết.

Till the End of the Night do Christoph Hochhäusler chỉ đạo, kể về mật vụ Robert (Timocin Ziegler), người giành được sự tin tưởng của một tay buôn ma túy. Để thâm nhập hang ổ bọn tội phạm, anh ta phải đóng giả làm bạn tình của Leni (Thea Ehre), một người chuyển giới.

KinoFest còn giới thiệu phim tài liệu Liebe, D-Mark, Tod của nhà làm phim người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Cem Kaya. Tác phẩm cho thấy làn sóng di cư của công dân Thổ Nhĩ Kỳ sang Đức góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc ở hai nước.

Liên hoan phim bế mạc với tác phẩm The Ordinaries của đạo diễn Sophie Linnenbaum. Phim lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng, nơi xã hội được chia thành ba giai cấp. Paula (Fine Sendel đóng) cố gắng chứng minh mình xứng đáng trở thành người lãnh đạo, trong khi phải đối mặt với nhiều trở ngại đe dọa tính mạng.

Trailer 'The Ordinaries' Trailer "The Ordinaries", nhận giải Phim hay nhất do khán giả bình chọn ở Exground Filmfest, Đạo diễn xuất sắc giải thưởng điện ảnh New Faces năm 2022. Video: Kino

Theo đại diện ban tổ chức, sau kỳ liên hoan đầu tiên thực hiện trên nền tảng trực tuyến vào năm ngoái, KinoFest 2023 đến các rạp chiếu tại: Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Timor Leste và New Zealand.

Giám tuyển chương trình - Gugi Gumilang - cho biết quá trình chọn lọc tác phẩm bắt đầu từ ý tưởng điện ảnh Đức có sự đa dạng về văn hóa, mô tả cuộc sống con người nước Đức đến bạn bè thế giới.

Quế Chi