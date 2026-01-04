7 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đồng NaiÔtô 16 chỗ tông xe khách giường nằm rồi va chạm dây chuyền khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, cao tốc ùn tắc kéo dài trong chiều cuối cùng dịp nghỉ lễ.

Khoảng 14h30 chiều 4/1, ôtô nối đuôi nhau trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng Nha Trang về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2026.

Khi đến địa phận xã Xuân Quế, ôtô 16 chỗ ngồi bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe khách giường nằm biển số TP HCM. Xe khách này trờ tới tông xe du lịch 5 chỗ phía trước tạo va chạm dây chuyền.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Vụ tai nạn khiến 7 xe hư hỏng nặng, một số hành khách trên các ôtô bị thương nhẹ. Tuyến cao tốc ùn tắc kéo dài nhiều km. CSGT phải điều tiết các xe đi từ Lâm Đồng về TP HCM phải xuống quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, nối Đồng Nai với Lâm Đồng. Gần đây, trên tuyến liên tục xảy ra tai nạn, chủ yếu do tài xế không giữ khoảng cách.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là một trong 5 đoạn nối từ TP HCM tới Nha Trang. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Phước Tuấn