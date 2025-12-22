7 ôtô đâm liên hoàn, 2 người chết

Hải Phòng7 ôtô các loại đâm dồn toa trên quốc lộ 5 khiến 2 người chết tại chỗ và một người bị thương nặng, chiều 22/12.

Khoảng 15h ngày 22/12, tại Km 46+500 trên Quốc lộ 5, đoạn qua phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) hướng Hà Nội đi Hải Phòng, tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 7 phương tiện cùng chiều.

Theo thông tin ban đầu, xe container biển Hải Phòng do tài xế Nguyễn Văn Thinh (51 tuổi) điều khiển bất ngờ đâm vào đuôi xe tải phía trước. Cú tông mạnh tạo ra chuỗi va chạm dây chuyền (dồn toa) lên 6 phương tiện khác đang lưu thông phía trước, bao gồm: 2 xe container, 2 xe tải và 2 ôtô con.

Xe ô tô con bị hư hỏng nặng sau tai nạn, một người trên xe này tử vong. Ảnh: Xuân Hoa

Tại hiện trường, các phương tiện nằm chắn ngang làn đường, hư hỏng nghiêm trọng. Nặng nhất là chiếc ôtô màu trắng biển số Hải Dương và một xe tải bị ép chặt giữa các xe lớn. Chiếc xe con biến dạng hoàn toàn, bẹp dúm phần thân, tài xế tử vong. Một xe tải khác nát vụn phần đầu, tài xế tử vong và mắc kẹt trong cabin khiến lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian để đưa ra ngoài.

Ngoài hai người thiệt mạng, một người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã có mặt để phân luồng và khám nghiệm hiện trường. Do các xe gặp nạn đều có kích thước lớn và nằm choán hết mặt đường, tuyến quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng bị tê liệt, dòng xe ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong. Ảnh: Xuân Hoa

Thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết khô ráo, tầm nhìn xa tốt, mật độ giao thông trên tuyến khá cao nên các xe phần lớn di chuyển chậm. Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân.

Lê Tân