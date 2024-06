7 nhà hàng Việt Nam nhận sao Michelin

Cẩm nang Michelin tối nay trao một sao Michelin cho 7 nhà hàng tại Việt Nam, trong đó có 4 nhà hàng được trao sao năm ngoái và 3 nhà hàng mới.

Tại lễ công bố Michelin Guide 2024 tổ chức tại TP HCM, 7 nhà hàng tại Việt Nam được trao một sao Michelin gồm 4 nhà hàng lần đầu được trao sao năm ngoái Gia, Hibana By Koki, Tầm vị và Ănăn Saigon và 3 nhà hàng mới Akuna (TP HCM), La Maison 1888 (Đà Nẵng) cùng The Royal Pavilion (TP HCM). The Royal Pavilion được thăng hạng từ Michelin Selected năm ngoái.

Đại diện các nhà hàng tại Việt Nam nhận một sao Michelin trong buổi công bố tại TP HCM tối 27/6. Ảnh: Trần Quỳnh

Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của Michelin Guide, nhận xét ba thành phố có nhà hàng được trao một sao Michelin gồm Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng đều sở hữu những sắc màu riêng. Văn hóa ẩm thực của Việt Nam thể hiện nguồn năng lượng dồi dào, đam mê và sáng tạo không ngừng. "Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ ẩm thực thế giới trong mắt du khách", Gwendal Poullennec nói.

Trả lời VnExpress, bếp trưởng Sam Aisbett của nhà hàng Akuna, cho biết quán chuyên phục vụ món Âu với những ảnh hưởng từ ẩm thực Việt Nam kèm rượu vang. Sam rất biết ơn đội ngũ cộng sự trong nhà hàng và nói đây là "khoảnh khắc của họ".

Bếp trưởng Wong Fu Keung của nhà hàng Long Triều (The Royal Pavilion) cho biết xúc động vì được Michelin và ngành công nhận. Một sao Michelin đã chứng minh "những nỗ lực của nhà hàng nhiều năm qua không hề vô ích". Long Triều hiện phục vụ các món ăn đa dạng (à la carte) để khách lựa chọn, các thực đơn trọn gói (set menu) mang âm hưởng ẩm thực Quảng Đông. Thực đơn dim sum phục vụ vào buổi trưa.

Ngoài công bố các nhà hàng đạt sao, Michelin còn công bố 58 nhà hàng đạt giải Bid Gourmand nhờ "chất lượng món ăn tốt, giá cả phải chăng" và 99 nhà hàng được tuyển chọn bởi Michelin (Michelin Selected).

Số lượng cơ sở ăn uống đạt Bib Gourmand gấp đôi năm ngoái, với 18 ở Hà Nội, 24 ở TP HCM và 16 ở Đà Nẵng. Trong số 29 địa điểm mới của năm nay, 16 đến từ Đà Nẵng, 5 từ Hà Nội và 8 từ TP HCM.

Số nhà hàng Michelin Selected cũng gần gấp đôi so với 59 điểm đến của năm ngoái, và có 40 cơ sở mới. Hà Nội có 33 nhà hàng được vinh danh (có 5 cơ sở mới), 47 nhà hàng ở TP HCM (16 cơ sở mới) và 19 ở Đà Nẵng.

Các nhà hàng tại TP HCM nhận giải Bib Gourmand tại TP HCM ngày 27/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Là thành phố mới trong cẩm nang ẩm thực Michelin Guide tại Việt Nam 2024, Đà Nẵng đại diện cho ẩm thực miền Trung đồng thời phản ánh ảnh hưởng từ ẩm thực Pháp, Trung Quốc cũng như Đông Nam Á. Các món ăn ở thành phố biển này để lại ấn tượng khó quên với nguyên liệu tươi ngon thay vì công thức chế biến phức tạp, theo Michelin Guide.

16 cơ sở ăn uống mới đến từ Đà Nẵng trong danh sách đạt giải Bib Gourmand 2024 có những cái tên như Bé Ni 2, Indian Aroma Restaurant, Mì Quảng Sứa Hồng Vân.

Các nhà hàng mới ở hạng mục Michelin Selected nhận giải tại TP HCM ngày 27/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Các cơ sở ăn uống mới ở Hà Nội đạt giải Michelin Selected gồm Bánh Cuốn Bà Hoành, quán ăn đường phố chuyên phục vụ bánh cuốn với nhân thịt băm và mộc nhĩ; Hanoi Garden là nhà hàng kết hợp ẩm thực Việt cổ điển - đương đại; Le Beaulieu nổi tiếng với ẩm thực Pháp. Một số cơ sở tiêu biểu ở TP HCM gồm nhà hàng chay Du Yên, nhà hàng ẩm thực Pháp Kobe Bistro hay Oryz lấy cảm hứng từ văn hóa ẩm thực châu Á.

Tại buổi lễ, Michelin Guide cũng trao các giải thưởng khác. Giải Đầu bếp trẻ xuất sắc (Young Chef Award) được trao cho Duy Nguyễn đến từ Little Bear, một nhà hàng đạt giải trong hạng mục Michelin Selected tại TP HCM. Chuyên gia nếm rượu (Sommelier Award) được trao cho Toàn Nguyễn đến từ La Maison 1888, Đà Nẵng. Anh Nguyễn đến từ Si Dining - nhà hàng ở Đà Nẵng đạt Michelin Selected được trao giải Cống hiến (Service Award) vì có kỹ năng phục vụ xuất sắc.

Michelin Guide hiện được coi là cẩm nang ẩm thực danh giá nhất thế giới, xếp hạng nhà hàng thông qua hệ thống "sao". Một sao dành cho nhà hàng "có chất lượng món ăn ngon, xứng đáng để dừng chân thưởng thức". Hai sao là "nhà hàng có chất lượng món ăn xuất sắc, xứng đáng để khách quay lại". Ba sao (cao nhất) là nơi "chất lượng món ăn tuyệt hảo, xứng đáng để lên kế hoạch đến tận nơi thưởng thức".

Ngoài các nhà hàng được gắn sao, Michelin cũng công bố danh sách các nhà hàng được Michelin đề xuất (Michelin Selected); các đại diện đạt giải trong hệ thống giải thưởng đặc biệt (Michelin Guide Special Awards) và các quán ăn ngon với giá cả phải chăng (Bib Gourmand).

Đây là năm thứ hai Michelin trao sao tại Việt Nam. Các nhà hàng được đánh giá theo từng năm. 4 nhà hàng được trao một sao năm ngoái vẫn được "giữ" sao trong năm nay.

Nhà hàng sao Michelin được các thẩm định viên ẩn danh đánh giá độc lập, theo quy chuẩn chung toàn thế giới, dựa trên 5 tiêu chí: chất lượng món ăn, tài nghệ nấu ăn, sự hài hòa hương vị, cá tính của đầu bếp thể hiện qua món ăn, sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.

Hiện cẩm nang Michelin có tên nhà hàng ở hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cuốn cẩm nang này được Công ty lốp xe Michelin, Pháp, ra mắt lần đầu vào năm 1900 với cam kết cung cấp đến du khách quốc tế, thực khách địa phương những nhà hàng tốt nhất thế giới, tôn vinh nền ẩm thực và quảng bá du lịch.

Phương Anh - Bích Phương - Trần Quỳnh