7 người tổ chức cho 17 công dân Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép

Hà TĩnhDương Thanh Huyền cùng 6 đồng phạm thừa nhận đã tổ chức cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép.

Ngày 26/9, TAND Hà Tĩnh tuyên phạt Huyền (55 tuổi, trú Hà Nội) mức án 8 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Sáu đồng phạm khác nhận mức án từ 6 đến 8 năm 6 tháng tù.

Tòa xác định trong vụ án này Huyền giữ vai trò khởi xướng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, cần tuyên bản án nghiêm để răn đe.

Bị cáo Dương Thanh Huyền (ngoài cùng bên trái, hàng đầu) cùng các đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Tại tòa, 7 bị cáo bày tỏ hối hận, nói vì hám lợi nên phạm tội, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Theo cáo trạng, tháng 9/2024, Huyền được một người đàn ông Trung Quốc liên hệ qua Telegram, thuê đón và bố trí chỗ ở cho 17 người nhập cảnh trái phép với giá 138 triệu đồng. Trong số này, 11 người dự kiến đi Quảng Trị, 6 người vào TP HCM.

Huyền nhận lời, sau đó thuê Lê Minh Ngọc, 32 tuổi, đi đón, chở nhóm người trên với giá 121 triệu đồng. Ngọc tiếp tục thuê bốn người khác tham gia sắp xếp nơi ở, bố trí ôtô để đưa họ vào miền Nam.

Trưa 29/9/2024, khi nhóm Huyền chuẩn bị đưa 17 người Trung Quốc đi tiếp thì lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và xác định họ không có giấy tờ hợp pháp.

Đức Hùng