7 người gặp nạn vì nhóm học sinh đi xe dàn hàng ngang

Sơn LaDàn hàng ngang chiếm toàn bộ lòng đường, các em học sinh bị xe ngược chiều phóng nhanh đâm ngã hàng loạt, hôm 19/11 tại Mai Sơn.

Tình huống giao thông: Giờ tan tầm, nhóm học sinh đi xe dàn hàng ngang nói chuyện, chiếm toàn bộ lòng đường hai chiều. Khi tới khúc cua, ở hướng ngược lại, một xe máy phóng khá nhanh, đâm trúng một học sinh ngay đỉnh cua. Vụ va chạm khiến hai xe văng, trượt ra đường, tiếp tục gây tai nạn cho hai xe khác. Tổng cộng 7 người trên 4 xe máy gặp nạn. Hiện chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các em không được điều khiển xe dàn hàng ngang trên đường rất nguy hiểm mất an toàn cho bản thân và gây cản trở giao thông cho những người đi đường khác. Ngoài ra, khi đến các khúc cua các phương tiện cần giảm tốc độ không phóng nhanh phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

