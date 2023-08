7 người chết vì mưa lũ ở vùng núi phía Bắc

Bốn người Lai Châu, hai người ở Yên Bái, một người ở Sơn La tử vong do đất đá sạt lở vào nhà và lũ cuốn, tính đến 6/8.

Tại Lai Châu, lượng mưa từ 19h ngày 4/8 đến 15h ngày 5/8 nhiều nơi vượt 100 mm, trong đó Mường Mô hơn 110 mm. Mưa lũ đã làm 4 người chết, ba người bị thương.

Khoảng 23h ngày 5/8, tại xã Tà Mung, một người đàn ông 51 tuổi bị lũ cuốn trôi và một cháu bé 4 tuổi bị đất sạt vào nhà gây tử vong. 1h hôm nay, tại xã Khoen On, một người phụ nữ 56 tuổi bị chết do đất đá sạt lở vào lán trên nương. Sáng nay tại suối Nậm Mờ cũng tìm thấy một thi thể nam khoảng 18 tuổi, nghi do bị lũ cuốn. Ba người khác ở xã bị thương do sạt lở đất và lũ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Khoen On cho biết ba ngày qua mưa lớn liên tục trút xuống địa bàn. Hiện mưa đã ngớt, các lực lượng của xã đang tiếp cận một số địa điểm thiệt hại nặng, cùng người dân khắc phục.

Sạt lở ở xã Khoen On, sáng 6/8. Ảnh: Anh Dũng

Sau mưa lũ, huyện Nậm Nhùn có 39 hộ bị nứt, lún; huyện Phong Thổ có 10 nhà bị đất đá sạt lở vào và gần 2 ha ruộng bị vùi lấp hoàn toàn.

Km 198+298 quốc lộ 4H bị sạt lở taluy âm, nứt đường. Đường tỉnh 129 đoạn qua xã Hồng Thu nứt khoảng 40 m, nguy cơ sạt lở một nhà. Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn cũng bị sạt lở.

Yên Bái nhiều ngày qua mưa liên tục. Lượng mưa đo được tại huyện mù Cang Chải phổ biến 100-300 mm. Tối qua, mưa lớn khiến đất đá trượt lở vào nhà dân ở bản Bla Ha Ab khiến hai cháu bé thiệt mạng. 15 nhà ở xã Hồ Bốn, 16 nhà ở xã Khao Mang, Kim Nọi bị hư hỏng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết quốc lộ 32 đoạn vào hai xã Khao Mang và Hồ Bốn bị sạt lở nhiều đoạn. Đến 9h, các lượng chức năng chưa tiếp cận được xã Hồ Bốn.

Tại Sơn La, trong 24h qua, xã Nậm Giong mưa gần 160 mm; xã Hua Trai, Nậm Păm ở huyện Mường La mưa gần 100 mm. Một người đàn ông 33 tuổi ở xã Chiềng Lao bị lũ cuốn, đã tìm thấy thi thể.

Mưa lũ cũng khiến 8 hộ dân bị đá lăn vào nhà gây hư hại, 28 hộ khác phải di dời khẩn cấp. Quốc lộ 279D từ Mường La đi Lai Châu tắc toàn tuyến với nhiều điểm sạt lở, hiện các đơn vị đang khẩn trương khắc phục.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều 5 đến 6/8, Bắc Bộ mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày 6-7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm; đồng bằng 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Mô hình độ ẩm đất của cơ quan khí tượng cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa nên có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Gia Chính