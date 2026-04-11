7 người chết vì chó dại cắn trong 4 tháng tại Tây Ninh

Cơ quan chức năng ghi nhận 7 người tử vong do bị chó dại cắn từ đầu năm đến nay, trong đó có ca tử vong sau 1 năm bị cắn.

Ngày 10/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh công bố thông tin chi tiết các trường hợp tử vong. Nạn nhân gần đây nhất là ông Phan Văn Đol (66 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh) vừa mất sau khoảng một năm mang mầm bệnh.

Năm ngày trước, ông Đol bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, sốt, nhức đầu, lo lắng. Bệnh tình chuyển biến nhanh khiến ông sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, co giật, gào hét và tăng tiết đờm dãi. Người nhà đưa ông nhập viện và chuyển lên tuyến trên điều trị nhưng bác sĩ tiên lượng xấu. Gia đình đưa ông về và ông đã tử vong tại nhà.

Lật lại bệnh sử, khoảng một năm trước, con chó nhà nuôi cắn chảy máu tay ông Đol và chân người em trai. Thay vì đến cơ sở y tế tiêm vaccine, hai anh em tự rửa vết thương bằng nước, đắp tỏi và củ ngải chó. Con vật này sau đó đã bỏ nhà đi. Sức khỏe người em trai hiện vẫn bình thường.

Cách đây 6 tháng, 3 con chó con cào xước người ông Đol. Ba ngày sau, bầy chó con chết. Gia đình cho rằng chúng mắc bệnh đường ruột nên đưa người khác làm thịt. Suốt thời gian này, ông Đol hoàn toàn không tiêm vắc xin hay huyết thanh kháng dại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh cho biết 6 nạn nhân còn lại cũng đều là nam giới, cư trú tại các xã Lương Hòa, Hưng Điền, Mỹ Hạnh, Đức Lập, Mỹ An và phường Thanh Điền. Thời gian từ lúc mầm bệnh xâm nhập đến khi phát tác của các bệnh nhân kéo dài từ một tháng đến một năm. Trong đó, tác nhân truyền bệnh đa số là chó nhà của người quen. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cảnh báo thời tiết đang vào mùa nắng nóng, làm tăng nguy cơ bùng phát bệnh dại trên đàn vật nuôi.

