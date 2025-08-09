7 người bị thương trong vụ hỗn chiến ở quán karaoke

Lâm ĐồngMâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ quán karaoke, Phạm Hoài Thanh cùng hai đồng phạm mang hung khí quay lại tấn công khiến 7 người bị thương.

Thanh, 30 tuổi, cùng Nguyễn Quang Trung và Phạm Hoài Vũ (27-34 tuổi) bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng, chiều 8/8.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các dấu hiệu phạm tội khác của nhóm này.

Ba bị can nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, tối 25/7, Thanh cùng Trung và hai người bạn đến quán karaoke Ruby ở thôn Mê Pu 5, xã Nam Thành (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ). Trong lúc hát, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ. Chủ quán nghe tiếng cãi vã ồn ào liền cùng người khác đến can ngăn, bị nhóm Thanh hành hung.

Sau khi bỏ đi, nhóm Thanh gọi cho Vũ, kể lại sự việc. Tiếp đó, 3 bị can mang hung khí quay lại quán karaoke tấn công nhiều người, gây náo loạn khu vực. Chủ quán và 4 người bị thương nặng, phải đi cấp cứu trong đêm; 2 người khác bị thương nhẹ.

Ngoài ra, cảnh sát xác định Trung còn đập phá hư hỏng tài sản trong quán.

Tu Huynh