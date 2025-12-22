7 người bị bắt vì làm thịt bò giả ở TP HCM

Lê Quang Quyết, 33 tuổi, thuê công nhân dùng thịt heo ngâm trong huyết bò và hóa chất tạo màu, để biến thành thịt bò bán giá cao hơn, giao đến 75 quán ăn tại TP HCM.

Ngày 22/12, Quyết, Nguyễn Đức Đạt (33 tuổi) cùng 5 người khác bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt giam vế hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Những bị can sản xuất thịt bò giả. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, tháng 11, PC03 phối hợp Công an phường Thới An (quận 12 cũ) kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn, phát hiện Quyết cùng nhiều nhân viên đang sản xuất thịt bò, với hàng chục kg thịt chuẩn bị giao cho khách, có nhiều dấu hiệu làm giả.

Từ lời khai của Quyết, cảnh sát mở rộng điều tra, kiểm tra một kho hàng trên đường số 6, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ), bắt giữ Đạt khi người này đang cất giấu gần 250 kg thịt bò giả thành phẩm.

Kết quả điều tra xác định, Quyết cầm đầu, mở cơ sở hoạt động từ tháng 2, không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không đóng thuế và không ký hợp đồng lao động. Quyết khai được Đạt hướng dẫn quy trình sản xuất, cung cấp nguyên liệu là thịt heo, muối công nghiệp Sodium Metabisulfite cùng nhiều phụ gia khác.

Thịt heo sau khi thu mua được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu giống thịt bò, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, tiêu thụ cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TP HCM và một số địa phương lân cận, với giá bán từ 118.000 đến 140.000 đồng mỗi kg.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nhật Vy