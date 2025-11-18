7 người bị bắt trong vụ chém gục hai cậu cháu ở TP HCM

Sau một ngày truy tìm, các trinh sát bắt giữ 7 người tham gia hỗn chiến khiến anh Hoài Việt Lắm tử vong, người cậu trọng thương.

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an phường Thuận Giao bắt giữ 5 nghi can trong nhóm chém chết anh Lắm khi họ đang trốn ở An Giang. Trước đó, cảnh sát đã tạm giữ 2 người trong nhóm nạn nhân.

Các nghi can khai, mâu thuẫn xuất phát giữa 2 công nhân cùng làm việc trong công ty tại phường Thuận Giao. Sau đó 2 người này kêu bạn bè (cùng quê An Giang) hẹn nhau nói chuyện và xảy ra vụ ẩu đả.

Cảnh sát đang làm rõ hành vi phạm tội của từng người, chưa công bố danh tính.

Hai hôm trước, nhóm thanh niên mang hung khí đến xóm trọ trên đường Thuận Giao 19 gặp Lắm và người cậu Nguyễn Văn Được, 39 tuổi, nói chuyện do có mâu thuẫn. Sau một lúc lời qua tiếng lại, hai bên cầm hung khí lao vào nhau hỗn chiến.

Hai cậu cháu Lắm bị chém gục giữa đường. Người cậu bị trọng thương, cố gắng bỏ chạy vào khu trọ trốn, được một số người giúp đỡ, ngăn cản nhóm đối thủ cầm mã tấu truy sát phía sau.

Sau khi nhóm hung thủ bỏ đi, anh Lắm được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Phước Tuấn