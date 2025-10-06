7 nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Hưng bị bắt

Cảnh sát San Jose thông báo bắt 7 nghi phạm liên quan vụ cướp phá tiệm vàng Kim Hưng, cho biết cuộc điều tra chưa kết thúc.

Brian Shab, cảnh sát trưởng thành phố San Jose, bang California, hồi cuối tuần thông báo giới chức đến nay đã bắt 7 người liên quan đến vụ cướp phá tại cửa hàng trang sức, đá quý Kim Hưng trên đường Aborn hồi đầu tháng 9.

Giới chức bang đã tổ chức một chiến dịch có sự tham gia của hơn 100 cảnh sát từ nhiều cơ quan, cùng với 4 đội đặc nhiệm SWAT để truy bắt các nghi phạm 18-31 tuổi trong những tuần gần đây.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng, một băng đạn và "một lượng lớn chất nghi là cocaine".

7 nghi phạm bị cáo buộc cướp tiệm vàng Kim Hưng ở San Jose, California. Ảnh: CBS News

"Từ khoảnh khắc bọn cướp bỏ chạy, chúng tôi đã không ngừng truy tìm. Và hôm nay, sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả", ông Shab nói trong họp báo.

Khoảng 14h chiều 5/9, băng cướp gồm ít nhất 10 nghi phạm đã lao xe vào tiệm Kim Hưng, lấy đi số hàng hóa hàng nghìn USD và đẩy ông chủ gốc Việt 88 tuổi ngã dẫn đến đột quỵ. Gia đình cho biết ông đã xuất viện và đang hồi phục tại nhà, song vẫn hoảng loạn, bị sang chấn tâm lý.

Vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở Mỹ diễn ra thế nào Diễn biến vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở San Jose, bang California, Mỹ, chiều 5/9. Video: LA Times

"Đây không chỉ là vụ tấn công vào gia đình lao động chăm chỉ, mà còn vào một doanh nghiệp lâu đời, đại diện cho giấc mơ Mỹ", ông Shab nói thêm. Cũng trong họp báo, Thị trưởng San Jose Matt Mahan cảnh báo nạn cướp phá có tổ chức nhằm vào các tiệm trang sức đang lan rộng khắp vùng vịnh San Francisco và toàn bang.

Ông Shab cho biết cuộc truy tìm các nghi phạm còn lại chưa kết thúc, kêu gọi họ ra đầu thú.

Đức Trung (Theo CBS News, NBC News)