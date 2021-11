Gã hàng xóm trút hận vào bé trai 8 tuổi

Hà TĩnhHà Trọng Quyết mâu thuẫn với hàng xóm Hà Trọng Quý nên thủ dao sát hại con trai 8 tuổi của anh này, sau đó băng vườn về nhà thay đồ rồi ra đồng chăn bò.

Sẩm tối 25/10, làng quê yên bình ở thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn xảy ra việc chấn động khi bé Hà Trọng Đạt, 8 tuổi, con của anh Hà Trọng Quý, chết khi ở nhà một mình. Thi thể nhiều thương tích.

20 cán bộ của Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) được cử đến xã Sơn Ninh, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Hương Sơn khám nghiệm, điều tra. Đồ đạc, tài sản không bị mất hay xáo trộn. Ngoài căn nhà cấp bốn hai gian có vết máu chảy từ bậc thềm xuống đến tam cấp, trinh sát không phát hiện thấy dấu vết nào có thể giúp xác định về danh tính nghi can. Một vài dấu dép được ghi nhận nhưng là của người thân đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ban chuyên án nhận định án mạng xảy ra khoảng 16h. Lúc này người dân trong thôn đi làm đồng, trẻ em đi học. Vùng nông thôn, các gia đình luôn có khoảnh vườn rộng, nhà xa nhau nên không ai nghe thấy tiếng động bất thường. Sàng lọc toàn bộ khu dân cư xung quanh, trinh sát không tìm thấy manh mối về việc có kẻ khả nghi xuất hiện tại hiện trường vào khung giờ trên.

Người dân tập trung trước lối ra vào nhà nạn nhân, tối 25/10. Ảnh: Hùng Lê

Cơ quan điều tra họp án ngay trong đêm, đưa ra hai giả thiết. Thứ nhất, đây là giết người do mâu thuẫn thù tức. Thứ hai, kẻ gian đột nhập trộm cắp, khi bị bé phát hiện, sợ bị lộ nên ra tay sát hại để bị đầu mối.

Một công an chia sẻ, từng phá nhiều án mạng nhưng chưa vụ nào thương tâm thế này. "Tôi không nghĩ người ta lại có thể ra tay tàn độc đến vậy. Các nhát chém đều thể hiện sự tước đoạt tính mạng, chỉ người có mâu thuẫn cực lớn với gia đình nạn nhân, hoặc không bình thường về tâm lý mới làm vậy", anh nói.

Bố mẹ nạn nhân khi làm việc với điều tra viên nói không mâu thuẫn nghiêm trọng với ai đến mức họ có thể "trút hận" vào con mình đến vậy.

Hàng chục người có biểu hiện không bình thường về thần kinh, nghiện ma túy trên địa bàn được công an xét hỏi, song đều có bằng chứng ngoại phạm. Ban chuyên án lập tức chuyển sang điều tra những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày của cha mẹ nạn nhân với hàng xóm láng giềng. Từ đây, "nút thắt" vụ án được hé mở.

Bố Đạt kể sáng vài hôm trước khi gặp Hà Trọng Quyết tại vườn chuối có thách đố "nếu vác được cây chuối thì cho 100.000 đồng". Tuy nhiên, anh sau đó nói lại: "Mày đau tay không vác được, để tao".

"Chúng tôi phải hỏi rất kỹ, anh Quý mới nhớ ra tình tiết này. Bởi mâu thuẫn quá nhỏ nhặt", điều tra viên kể.

Nghi can Quyết tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Qua đối chiếu nhiều dữ liệu, sau bảy tiếng, trinh sát xác định Quyết là nghi can số một. Khi bị triệu tập, Quyết tỏ ra bình thản, đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm, "giả điên, giả dại, kể chuyện vu vơ không đâu".

Trước năm 2017, Quyết từng đi làm công nhân ở Hà Nội, sau đó mặc bệnh, về quê chữa trị tại nhà bố mẹ ở xã Sơn Ninh. Từ đây, anh ta trở nên nóng tính, hay gây sự với hàng xóm dù là mâu thuẫn nhỏ. Quyết chưa lập gia đình, thường ngày đi chăn bò.

Một cán bộ công an chia sẻ, việc đấu tranh với những người mang biểu hiện bất thường về tâm lý như Quyết thường phải linh hoạt, "không theo sách vở". Lúc nghi phạm kể chuyện "trên trời dưới đất", điều tra viên cũng vờ bàn luận theo để tạo sự hưởng ứng, từ đó lần ra sự sơ hở trong lời nói.

Theo cảnh sát, dù Quyết luôn "ngụy trang" bằng vỏ bọc tâm lý bất ổn, song nhiều hành vi đã "tố cáo" anh ta. Lúc lấy lời khai, Quyết thường đảo mắt liên tục, nhìn hết người này sang người khác, ngủ hay giật mình. Xâu chuỗi các dữ liệu, điều tra viên lập luận người này chắc chắn phải làm việc đó nghiêm trọng khiến bị ám ảnh.

Đến ngày làm việc thứ 7, trước đòn tâm lý phân tích lời khai của điều tra viên, Quyết đã thay đổi thái độ, thừa nhận sát hại em Đạt.

Quyết khai, trước đó nghĩ anh Quý khinh thường khi thách đố nhau vác cây chuối nên muốn "trả thù" vào con trai của anh. Khoảng 15h ngày 25/10, sau khi lùa bò ra đồng, Quyết thủ dao đi tìm Đạt. Gần 16h, khi thấy bé trai đang chơi ngoài đường tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, Quyết tới gần, nói: "Về nhà cho chú mượn cái bì (bao tải)".

Quyết nhiều lần "giả điên", khai vu vơ khi làm việc với điều tra viên. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, Đạt nghe lời, vừa bước vào sân nhà mình thì bị Quyết sát hại. Thời điểm trên, bố mẹ nạn nhân ra đồng làm việc, chị gái đi học. Gây án xong, dù hai gia đình cách nhau chừng 200 m song Quyết không đi đường chính trong thôn mà đi đường vòng, vào một căn nhà bỏ hoang trong thôn rửa dao. Nghi can sau đó băng qua vườn của một hộ dân về nhà cất hung khí, thay quần áo rồi đi ra đồng tiếp tục chăn bò, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho biết: "Quyết có dấu hiệu của thần kinh không bình thường lúc gây án". Để làm rõ, nghi phạm có bị thần kinh, hoang tưởng, mất năng lực hành vi dân sự hay không, nhà chức trách đang làm thủ tục đưa đi giám định tâm thần. Ngành y tế trước đó chưa ghi nhận Quyết có tiền sử bệnh tật hoặc các bệnh án liên quan đến biểu hiện của bệnh tâm thần.

Hôm 2/11, Quyết bị khởi tố, bắt giam với cáo buộc phạm tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, sau khoảng 2 tháng, khi kết quả giám định Quyết không mắc bệnh, các thủ tục tố tụng sẽ làm theo trình tự. Nếu cơ quan chuyên môn xác định nghi phạm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, công an sẽ đình chỉ điều tra, đề nghị Viện kiểm sát áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Đức Hùng