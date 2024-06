7 nâng cấp lớn của iPhone 16 so với iPhone 15

iPhone 16 bản tiêu chuẩn sẽ hỗ trợ Apple Intelligence, chip A18, nút bấm mới, cụm camera thiết kế lại, thời lượng pin lâu hơn so với iPhone 15.

iPhone 15 bản tiêu chuẩn đang được đánh giá là một trong những smartphone tốt nhất về giá và hiệu suất. Tuy nhiên, iPhone 16 sắp ra mắt dự kiến có những nâng cấp lớn so với thế hệ hiện tại, do đó người dùng có thể cân nhắc chờ sản phẩm ra mắt vào tháng 9 để quyết định mua model nào.

Ảnh dựng iPhone 16 theo tin đồn. Ảnh: Macrumors

Hỗ trợ Apple Intelligence

Apple cho biết chỉ iPhone 15 Pro, 15 Pro Max với chip A17 Pro và thế hệ iPhone 16 với chip A18 trở đi mới hỗ trợ Apple Intelligence. Công cụ này giúp người dùng tóm tắt trang web, chỉnh sửa ảnh AI, tạo ra genmoji và Siri hoàn toàn mới. Trong khi đó, iPhone 15 và 15 Plus cũng cài được hệ điều hành iOS 18 nhưng sẽ không sử dụng được bộ công cụ AI mới do tích hợp chip xử lý A16 Bionic.

Thiết kế thay đổi

Theo chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone 16 có một số nâng cấp về thiết kế như thêm nút chụp hình điện dung ở dưới cạnh phải cùng cơ chế lấy nét như trên máy ảnh, nút gạt chế độ âm thanh đổi thành nút Action. Cụm camera phía sau chuyển sang thiết kế dọc như trên iPhone X, cho phép điện thoại quay video không gian dành cho kính thực tế ảo như Apple Vision Pro và Meta Quest 3.

Nâng cấp màn hình

Apple được cho là sử dụng công nghệ thấu kính siêu nhỏ (micro-lens) trên màn hình OLED của thế hệ iPhone 16 nhằm tăng độ sáng và giảm mức tiêu thụ điện. Người dùng iPhone thế hệ mới sẽ có màn hình đẹp cùng thời lượng pin tốt hơn.

Bên cạnh đó, theo Ice Universe, iPhone 16 cũng sẽ có viền màn hình mỏng hơn nhờ công nghệ cấu trúc giảm viền BSR.

Chip A18

iPhone 16 và 16 Plus sẽ trang bị chip A18 sản xuất trên nút quy trình N3B tiên tiến hơn, thay cho N3E đang dùng để chế tạo A17 Pro. Trong khi đó, hai mẫu iPhone 15 và 15 Plus sử dụng A16 Bionic.

Chip mới sẽ cải thiện mức tiêu thụ điện năng, quản lý nhiệt độ tốt hơn và tăng sức mạnh CPU. Hiện các mẫu Android dùng chip Snapdragon 8 Gen 3 có hiệu năng vượt trội so với A16 Bionic, do đó Apple phải trang bị chip mới để iPhone 16 và 16 Plus cạnh tranh tốt hơn.

A18 được cho là sẽ nâng cấp hệ Neural Engine để xử lý các tác vụ AI cũng như hỗ trợ Apple Intelligence. Apple có thể sẽ sản xuất hai biến thể chip A18 và A18 Pro dành cho iPhone 16 bản tiêu chuẩn và bản Pro.

Kết nối 5G nhanh và ít tốn điện hơn

Apple sẽ trang bị modem Snapdragon X75 cho iPhone 16 và 16 Plus. Modem này được thiết kế để đạt hiệu suất tốt hơn cùng khả năng tiêu thụ điện ít hơn 20% so với trước, giúp iPhone 16 tăng thời lượng sử dụng đáng kể.

Pin dung lượng lớn và bền hơn

Trong một số thử nghiệm, iPhone 15 có pin 3.349 mAh và trụ được khoảng 11 giờ 5 phút khi sử dụng liên tục với 5G, thấp hơn mức 13 giờ 28 phút của Galaxy S24. Tuy nhiên, trên iPhone 16, dung lượng pin dự kiến tăng lên 3.561 mAh và Apple được cho là sẽ sử dụng công nghệ pin xếp chồng có tuổi thọ cao hơn.

Wi-Fi 7

Dòng iPhone 16 sẽ hỗ trợ Wi-Fi 7, chuẩn kết nối mới cho tốc độ nhanh hơn bốn lần thế hệ trước, đồng thời giảm độ trễ và tăng dung lượng băng thông cho nhiều thiết bị. Các bộ định tuyến Wi-Fi 7 đã được bán trên thị trường và iPhone 16 là một trong những smartphone đầu tiên hỗ trợ chuẩn kết nối không dây mới này.

Thế hệ iPhone 16 dự kiến được Apple công bố vào tháng 9.

Huy Đức