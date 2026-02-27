7 năm 'ăn là nôn' vì căn bệnh thế giới chỉ 15 người mắc

TP HCMChuỗi ngày suy kiệt vì nôn ói suốt 7 năm của người đàn ông 42 tuổi đã chấm dứt khi bác sĩ phát hiện và phẫu thuật thành công căn bệnh "giãn tá tràng khổng lồ" cực hiếm.

Ngày 27/2, ThS.BS.CK2 Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện FV, cho biết bệnh nhân người Campuchia nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nôn ra máu, sốc do thiếu máu và thiếu dịch, cơ thể suy kiệt, bụng chướng to. CT scan ghi nhận dạ dày và tá tràng giãn cực đại, chiếm gần toàn bộ ổ bụng. Sau hồi sức tích cực, đặt ống thông rút hơn 5 lít dịch ứ đọng, tình trạng huyết động ổn định. Trước đó một tháng, bệnh nhân từng mổ ở nơi khác vì buồn nôn kéo dài nhưng không cải thiện.

Êkíp đa chuyên khoa hội chẩn. Theo bác sĩ Thái, tình trạng nôn ra máu do viêm lan tỏa dạ dày tá tràng xuất huyết đã được kiểm soát bằng thuốc, nhưng vấn đề nan giải nhất là tình trạng giãn lớn của dạ dày và tá tràng. Ban đầu, các bác sĩ nghi tắc ruột do vết mổ cũ, nhưng nội soi và CT loại trừ khả năng này.

Theo bác sĩ, tá tràng (đoạn đầu tiên của ruột non nối với dạ dày) bình thường dài khoảng 25 cm, khi xẹp chỉ to bằng ngón tay. Riêng bệnh nhân có đường kính tá tràng tới 12 cm, chu vi 38 cm. Sau 3 ngày dẫn lưu, dạ dày xẹp rõ nhưng tá tràng vẫn giãn tối đa, dính các tạng xung quanh và mất chức năng co bóp, chứng tỏ bệnh nhân không bị tắc ruột. Êkíp đã loại trừ các nguyên nhân thông thường và đưa ra chẩn đoán cuối cùng là giãn tá tràng khổng lồ vô căn (Idiopathic Megaduodenum) - y văn thế giới mới ghi nhận khoảng 15 ca.

Bệnh khiến thức ăn ứ đọng, không xuống ruột non, buộc bệnh nhân nôn ra và suy kiệt kéo dài. Phương án tối ưu là cắt bỏ toàn bộ đoạn tá tràng bệnh lý và tái tạo lưu thông tiêu hóa. Đây là phẫu thuật phức tạp do tá tràng ôm quanh đầu tụy, nơi hội tụ nhiều mạch máu và đường mật - tụy, nguy cơ rò rỉ dịch tụy rất cao.

ThS.BS.CK2 Phan Văn Thái (bên trái) và êkíp phẫu thuật cho bệnh nhân giãn tá tràng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong ca mổ, êkíp bóc tách và cắt bỏ phần tá tràng dị dạng, dùng hai đoạn ruột non lành để tái cấu trúc. Một đoạn nối với dạ dày dẫn thức ăn, đoạn còn lại dẫn mật và dịch tụy theo sinh lý tự nhiên, tạo "ngã ba tiêu hóa" mới. Sau mổ, bệnh nhân hết nôn ói, hình ảnh kiểm tra cho thấy hệ tiêu hóa lưu thông tốt, không còn ứ dịch, xuất viện sau ba tuần.

"Sau 7 năm, tôi mới có thể ăn mà không nôn", bệnh nhân xúc động nói.

Chuyên gia cho biết bệnh dễ nhầm với hội chứng chèn ép động mạch mạc treo tràng trên hoặc tắc ruột thông thường. Nhiều trường hợp trên thế giới mất rất nhiều năm mới được chẩn đoán đúng, đòi hỏi phối hợp đa chuyên khoa để xử trí thành công.

Lê Phương