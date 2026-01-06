7 mốt thời trang công sở hot nửa đầu 2026

Từ ba năm nay, trang phục denim không còn là thiết kế dành riêng cho phong cách dạo phố. Chúng trở thành một phần không thể thiếu trong môi trường văn phòng hiện đại. Thay vì đường cắt phóng khoáng, các thiết kế denim công sở hướng đến phom dáng thanh lịch, dễ sử dụng, phù hợp với mọi dáng người, chất liệu được xử lý mỏng và mềm hơn.