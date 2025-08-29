7 món đồ tạo nên phong cách mùa hè Paris

Theo WWW, phong cách Parisian (còn gọi là phong cách Pháp) là một trong những cách mặc kinh điển vượt thời gian, có sức ảnh hưởng rộng lớn khắp thế giới, được nhiều người yêu thích và áp dụng. "Mặc như người Paris" lấy yếu tố thanh lịch, đơn giản làm trung tâm, nhấn nhá một chút táo bạo và phóng khoáng.
Một trong số món đang được phụ nữ Pháp yêu thích hè năm nay là áo cộc tay. Bạn có thể chọn áo phông, áo polo, áo dệt kim tay ngắn, kết hợp quần jeans và giày Mary Jane để hoàn thiện diện mạo mang đậm chất Pháp.
Bên cạnh áo cộc tay còn có áo ba lỗ. Phụ nữ Pháp thường kết hợp chúng với quần ống suông, quần shorts bermuda, chân váy midi.
Sơ mi kẻ sọc mang đến không khí mùa hè ở biển. Hãy áp dụng công thức được nhiều fashionista áp dụng gồm áo, quần shorts, cardigan quàng hờ trên vai.
Blazer chiết eo, độn vai tạo nên cấu trúc sắc sảo thay vì loại blazer suông thông thường, giúp bạn tạo nên đường cong cơ thể. Có nhiều cách để mặc thiết kế này như phối với quần đồng bộ, chân váy dáng cột maxi, quần jeans.
Giày đỏ là nét đặc trưng trong phong cách Parisian. Trái với nhiều người suy nghĩ, thiết kế tương đối dễ áp dụng với nhiều kiểu dáng và màu sắc trang phục. Bạn có thể kết hợp giày búp bê đỏ với đầm vàng bơ, quần jeans xanh dương, bộ đồ đen trắng, xám, nâu, hồng...
Là một trong những họa tiết được nhiều người lựa chọn nhất hè này, chấm bi đem tới vẻ cổ điển và không lỗi mốt. Một chiếc chân váy chấm bi có thể đi cùng dép cao gót, dép tông xỏ ngón, áo phông trơn, cardigan mỏng nhẹ, tạo nên phong cách mùa hè phảng phất nét hoài cổ.
Chân váy lụa midi dáng chữ A tạo nên cơn sốt hai năm nay tiếp tục là món đồ được người Pháp lựa chọn. Thiết kế mang tính ứng dụng cao vì có thể diện đi làm, dạo phố, cà phê, dự tiệc.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest