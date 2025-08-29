7 món đồ tạo nên phong cách mùa hè Paris

Theo WWW, phong cách Parisian (còn gọi là phong cách Pháp) là một trong những cách mặc kinh điển vượt thời gian, có sức ảnh hưởng rộng lớn khắp thế giới, được nhiều người yêu thích và áp dụng. "Mặc như người Paris" lấy yếu tố thanh lịch, đơn giản làm trung tâm, nhấn nhá một chút táo bạo và phóng khoáng.

Một trong số món đang được phụ nữ Pháp yêu thích hè năm nay là áo cộc tay. Bạn có thể chọn áo phông, áo polo, áo dệt kim tay ngắn, kết hợp quần jeans và giày Mary Jane để hoàn thiện diện mạo mang đậm chất Pháp.