7 mẹo phát hiện hàng giả

Từ điện thoại thông minh đến túi xách hàng hiệu đều có thể bị làm nhái khó phân biệt. Tuy nhiên bạn vẫn có thể xác định thật giả dựa vào những điểm khác biệt nhỏ.

Brightside sẽ giúp bạn phân biệt qua 7 cách đơn giản.

1. Kiểm tra logo

Các thiết bị làm nhái không chỉ có chất lượng thấp mà còn tiềm ẩn nguy hiểm khi sử dụng vì không được kiểm soát chất lượng. Nếu bạn nghi ngờ thiết bị là hàng nhái, bạn có thể quan sát một số chi tiết:

- Logo bị in sai hoặc chất lượng in không đều.

- Thiết bị quá nhẹ.

- Thiết bị có màu ngả vàng thay vì màu trắng.

- Nhựa được làm kém chất lượng.

Đôi khi khoảng cách giữa các chữ trên logo đã vạch mặt hàng nhái.

2. Kiểm tra kim loại và âm thanh trên đồng hồ

Chợ trời có thể là địa điểm lý tưởng để tìm ra những chiếc đồng hồ sang trọng hiếm có. Nhưng điều quan trọng bạn phải biết cách mua. Những chiếc đồng hồ đắt tiền, hoạt đồng trơn tru thường không phát ra tiếng tích tắc. Hãy ghé đồng hồ sát tai và nếu bạn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tốt nhất đừng nên mua nó.

Những đường nét khắc trên chiếc đồng hồ đắt tiền trông rất sắc nét, không như hàng giả. Đồng hồ giả cũng làm bằng chất liệu rẻ tiền và nhẹ hơn chính hãng.

Chiếc đồng hồ nặng tay, sắc nét, không phát ra âm thanh có thể là hàng thật, đắt tiền mà bạn tìm mua được ở chợ trời.

3. Kiểm tra đường chỉ

Chất lượng của hàng thật, hàng đắt tiền với hàng nhái sẽ khác nhau. Ở hàng thật, đường may rõ ràng, tỉ mỉ, mũi may đều, nhiều, thẳng hàng thẳng lối. Ở hàng nhái, đường may không thẳng hàng, thưa và có thể dùng chất liệu rẻ tiền. Có những mặt hàng vừa mặc đã bung chỉ.

4. Kiểm tra tag trên quần áo

Luôn kiểm tra các nhãn mác trên quần áo, giày dép. Các tag này có thể nói rất nhiều về việc một thương hiệu có phải là hàng giả hay không. Hàng giả thường sử dụng các nhãn mác chất lượng thấp, chữ in không rõ, thậm chí bị in sai.

5. Kiểm tra kỹ mỹ phẩm, nước hoa

Mỹ phẩm giả không phải là chuyện đùa vì dùng lên cơ thể bạn. Hãy áp dụng các mẹo sau để giúp mình tránh "tiền mất tật mang".

- Thông thường hàng thật sẽ có giấy bóng kính quấn chặt quanh hộp

- Các sản phẩm giả thường có vỏ nhựa, hoặc kim loại kém chất lượng

- Tên thương hiệu được in trên thẳng lên hộp thay vì dán nhãn

- Sản phẩm vừa vặn với hộp.

Mỹ phẩm thật thường có giấy bóng kính bọc ngoài hộp.

6. Kiểm tra khuy

Nếu bạn muốn mua một chiếc áo khoác hay chiếc quần hàng hiệu, hãy xem các khuy từ trong ra ngoài. Các thương hiệu thường có khuy xịn, đẹp và thường có tên khắc lên khuy. Hàng giả sẽ sử dụng khuy nhẹ, rẻ tiền và đôi khi nó sẽ không có tên. Các nút cũng phải được khâu chắc chắn, chứ không giữ lại chỉ bằng một vài mũi khâu.

7. Tải xuống một ứng dụng đặc biệt để phát hiện hàng giả

Nếu bạn quyết định đưa việc phát hiện hàng giả thật lên cấp độ cao, bạn có thể tải một ứng dụng nhận dạng quần áo, giày dép và phụ kiện. Đặc biệt với mỹ phẩm, dùng phần mềm để kiểm tra mã vạch, mã code là cách dễ và tin cậy nhất để phân biệt thật giả.

Bảo Nhiên