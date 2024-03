7 mẹo chống nồm ẩm trong nhà

Khi độ ẩm không khí tăng cao sẽ gây ra hiện tượng nồm ẩm khiến sàn nhà trơn trượt, nhớp nháp rất khó chịu.

Nồm ẩm xảy ra khi độ ẩm trong không khí lên đến 90%, lúc này hơi nước sẽ ngưng tụ và đọng lại trên bề mặt các vật thể. Dấu hiệu rõ ràng nhất của mùa nồm là sàn nhà, gương, tường đọng nước, chăn, đệm, quần áo lâu khô, thậm chí cả thực phẩm ẩm mốc, đồ điện tử dễ hư hỏng.

Để hạn chế hiện tượng này, có thể tham khảo một số cách thức chống nồm trong nhà dưới đây.

Đóng chặt các cửa

Nhiều người cho rằng, khi hơi nước trong nhà ngưng tụ, nên mở cửa để giải phóng cũng như giúp thoáng khí. Tuy nhiên, đây là hành động sai lầm bởi mở cửa sẽ mang gió có hơi ẩm cao, kèm theo lượng lớn hơi nước bay vào nhà. Khi trời nồm, nên đóng kín các cửa.

Không chỉ đóng kín cửa, các kẽ hở khác trong nhà cũng nên được bịt kín để ngăn gió mang hơi ẩm bay vào, giúp giảm hiện tượng ẩm mốc.

Dùng báo hút ẩm

Khi trời nồm ẩm, những nơi dễ ẩm ướt như vách tường của khu vực nhà bếp, vòi rửa tay thường sẽ bị ngấm nước. Lúc này nên dùng giấy báo cũ dán lên tường bị ẩm để hạn chế tình trạng rỉ nước. Ngoài ra, để giúp sàn nhà bớt trơn, có thể dùng giấy báo trải gần cửa ra vào, cạnh thảm lau nhà để giúp hút ẩm tốt hơn. Nên trải ít nhất hai lớp để phát huy tác dụng.

Sử dụng nến thơm

Nến thơm có tác dụng làm tăng nhiệt độ phòng, giảm độ ẩm không khí, khuếch tán mùi hương để căn phòng được khô ráo. Việc sử dụng nến thơm còn khiến tinh thần mọi người được thư giãn, dễ chịu.

Lau nhà bằng nước muối

Sử dụng vài thìa muối hòa tan trong nước ấm, sau đó ngâm chổi lau nhà vào nước muối rồi vắt khô để lau nhà. Vì nước muối ấm bay hơi nhanh hơn nước lạnh nên sàn nhà sẽ khô nhanh hơn. Magie clorua và canxi clorua trong muối ăn có khả năng hút nước, ngăn hơi nước ngưng tụ trên mặt đất, do vậy sàn nhà sẽ mau khô hơn.

Sử dụng vôi sống

Công thức hóa học của vôi sống là CaO có khả năng hút ẩm tốt. Bởi vậy khi trời nồm ẩm, có thể sử dụng nguyên liệu này để nhà cửa được khô ráo. Chỉ cần đặt một thùng vôi sống ở những nơi ẩm ướt và đóng cửa lại, độ ẩm trong phòng sẽ nhanh chóng giảm bớt.

Sử dụng than củi

Đặt ít than củi vào góc nhà hay góc tủ rồi đóng cửa kín lại. Than củi không những hút ẩm mà còn hút mùi hôi tốt, trả lại không khí thoáng đãng cho căn phòng. Khi sử dụng xong, có thể mang than củi ra phơi khô để tái sử dụng cho lần sau. Tuyệt đối không được đốt than củi trong phòng kín bởi khí CO2 trong than cháy sẽ gây ngộ độc, thậm chí tử vong.

Bật điều hòa chế độ khô hoặc máy hút ẩm

Sử dụng máy hút ẩm khi trời nồm là biện pháp hữu hiệu để giữ cho ngôi nhà luôn được khô ráo. Nếu chưa có điều kiện mua máy hút ẩm nên sử dụng điều hòa chế độ khô (Dry) để loại bỏ hơi ẩm, ngăn chặn nấm mốc, đảm bảo tốt không gian sống. Tuy nhiên không nên bật chế độ này quá lâu vì sẽ gây khô da, cơ thể cảm thấy mệt mỏi.

Trang Vy (Theo sohu)